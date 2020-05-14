2020-05-13T23:35:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 14 мая 2020 года: 58 зараженных, 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 14 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области готовятся ко второй волне коронавируса.В Мурманской области готовятся ко второй волне коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Мурманской области удалось в пять раз замедлить темп прироста больных коронавирусом. Но при этом в регионе ждут вторую волну COVID-19.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 43 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2471.

Лидером по числу ковидных пациентов остается Белокаменка - 2084 (34 новых случая). Новых пациентов выявили также в Апатитах (+1, 111 всего), Кировске (+1, 76 всего), Мурманске (+5, 58), Североморске (+2, 35).

37 северян болеют коронавирусом в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 6 - в Снежногорске, 18 - в Кольском районе, 4 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

С начала пандемии 518 человек благодаря врачам спаслись от коронавируса (ранее число было больше), 5, к сожалению, умерли. 1948 человек находятся на лечении. Также в регионе перестали использовать ИВЛ, выпущенные на заводе в Екатеринбурге, после того, как они стали причиной пожара в больнице Санкт-Петербурга. Еще один шаг в борьбе с болезнью - на базе Кольской ЦРБ создали ковидный госпиталь.

Напомним, чтобы не было резкого скачка в кривой по заболеваемости, северяне после отмены обязательного режима самоизоляции должны выходить из дома только в маске. Андрей Чибис пообещал, что если жители региона будут этим пренебрегать, то в правительстве рассмотрят возвращение режима самоизоляции.

Также в регионе расширили список тех, кто обязательно должен пройти обследование на COVID-19, а также северян проверят на иммунитет к болезни.

Коронавирус продолжает менять привычный уклад нашей жизни. Из-за него перенесли ЕГЭ, а курсанты Нахимовского училища в Мурманске разъехались по домам. На Северном флоте проверили информацию о "замурованных военных", которых якобы закрыли дома из-за контакта с больным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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