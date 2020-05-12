2020-05-11T22:53:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 12 мая 2020 года: 53 зараженных, 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 12 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области с 12 мая отменяется режим обязательной самоизоляции.В Мурманской области с 12 мая отменяется режим обязательной самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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11 мая жители Мурманской области ждали с нетерпением. Ведь именно в этот день губернатор Андрей Чибис должен был сообщить, как будет регион жить дальше - президент Владимир Путин поручил субъектам самостоятельно принимать решение о продлении или завершении режима самоизоляции.

Мурманская область выбрала второй путь: с 12 мая обязательная для всех самоизоляция завершена. Дома должны сидеть только северяне с хроническими болезнями и те. у кого есть хронические болезни. Но вместе с тем в регионе вводится обязательный масочный режим, по области будет более 70 точек, где маски будут выдавать бесплатно.

Детские сады пока не работают в полном объеме, однако число дежурных групп будет постепенно увеличиваться.

Значат ли такие послабления, что в регионе близится победа над коронавирусом? Андрей Чибис говорил, что новые больные будут появляться, поэтому расслабляться рано.

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, всего в Заполярье 2416 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Больше всего - в Белокаменке (2045). Здесь по поручению президента будут строить второй мобильный госпиталь. На третьем месте - Апатиты (106 заболевших), на третьем - Кировск (72).

Мурманск занимает четвертое место - 53 пациента.

С начала пандемии в Мурманской области от коронавируса умерли 5 человек, вылечились 732.

Режим чрезвычайного положения в регионе сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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