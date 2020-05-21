Тотальная уборка: как в Мурманской области проходит дезинфекция автобусных остановок, подъездов и школ

В Мурманской области - генеральная уборка! Фото: ГУ МЧС России по МО

Коронавирус это не шутки, ведь только в Заполярье выявлено уже более двух тысяч зараженных этой опасной инфекцией. Поэтому, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19, в Мурманской области не забывают о дезинфекции общественных мест. Уборка вовсю идет, причем тотальная!

56 тысяч квадратных метров

На сегодняшний день представители Невского спасательного центра обработали более 60 тысяч квадратных метров поверхностей в самых разных уголках Мурманска, села Минькино и Междуречья. Постоянно дезинфицируются жилые дома, здания администрации, железнодорожный вокзал, помещения МЧС.

Трогать кнопки домофона теперь не так страшно. Фото: vk.com/severomorsk.life

- Все обрабатывается хлорсодержащим раствором с помощью ранцевых дезинфекционных опрыскивателей, которые позволяют максимально эффективно охватывать все нужные поверхности и значительно снизить время, потраченное на эту работу. Кроме того, противоэпидемические мероприятия начались и в городских школах - по два здания в сутки, - сообщают в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Школы тоже не оставили без дезинфекции. Фото: ГУ МЧС России по МО

Для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом в кольском крае работает группировка специалистов Ногинского и Невского спасательных центров МЧС России, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области.

Кировск, Североморск и Апатиты не отстают

В Кировске сотрудники Центра материально-технического обеспечения проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта. Как заверяют в администрации города, подъезды домов тоже обрабатываются управляющими компаниями по графику.

Ждать автобус и троллейбус теперь безопаснее. Фото: администрация Кировска

Подобные меры принимают и в Североморске – во флотской столице продолжается санобработка подъездов.

- Дезинфекция помогает в борьбе с распространением вируса. Но все же не забываем мыть руки! – отмечают в паблике «Североморск» в соцсетях.

Чистый подъезд - меньше рисков подхватить коронавирус! Фото: vk.com/severomorsk.life

А в Апатитах пошли еще дальше и обработали не только остановки и подъезды, но и городской парк.

- В Апатитах проведена дезинфекция территории сквера на центральной площади города и памятного знака землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в администрации города. - Сотрудники 8 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Мурманской области продезинфицировали общественные остановки, скамейки в городском парке и памятник воинам-интернационалистам.

В Апатитах обработали не только остановки, но и центральный сквер. Фото: администрация Апатитов

Напомним: в Мурманской области также регулярно обрабатывают спецсредствами общественный транспорт, супермаркеты и вокзалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масочный режим в Мурманске в период коронавируса: когда введут и для чего необходим. В Мурманской области ввели обязательный масочный режим (Подробности)

В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом. Соответствующее поручение дал Владимир Путин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru