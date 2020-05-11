Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 11 мая 2020 года: 50 зараженных, 5 умерших

В эти дни Мурманск в очередной раз доказывает, что он город-герой и никакой коронавирус ему не страшен. Жители областного центра с честью отметили День Победы и продолжили сопротивляться новой опасной инфекции.

По последней информации оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье подтвержден 2371 случай COVID-19. Врачам удалось вылечить 441 человека, подхватившего вирус. Пять северян погибли.

Мурманск пока держится в середине рейтинга – в городе выявлено 50 инфицированных. До лидеров столице Заполярья все еще далеко. В Белокаменке заражено 2008 рабочих, в Апатитах – 104 человека и Кировске – 69.

К счастью, остальные муниципалитетам далеко и до областного центра. В Печенгском районе уже заболело 37 местных жителей, Североморске – 33, Полярном – 21, Кольском районе – 18, Монсегорске – 10, Снежногорске – 6, Полярных Зорях – 5, Оленегорске – 4, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Несмотря на продолжающийся рост зараженных, «Велесстрой», среди сотрудников которого и произошла вспышка коронавируса в Белокаменке, объявил о стабилизации эпидемиологической обстановки и отправки еще 177 вахтовиков домой. А врачи скорой помощи рассказали о своих буднях.

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