Знаете ли вы, что объединяет русский народ? Правильно: патриотизм и День Великой Победы. Гордость за подвиг наших дедов и прадедов бьется в сердце каждого из нас. Осужденный из исправительной колонии № 23 в Ревде Владимир к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создал диораму «На привале» - сюжет о событиях тех грозных лет.

- Идею мне подсказал заместитель начальника колонии Андрей Серков, когда предложил сделать нечто масштабное. На ее обдумывание ушло два месяца, - признается автор трехмерной картины.

Как и у большинства россиян, дедушка Владимира принимал участие в Великой Отечественной войне, но, как и многие ветераны, не любил вспоминать о тех тяжких временах. Поэтому, создавая диораму, Владимиру пришлось воспроизводить события тех лет по книгам.

- До этого я делал лишь маленькие инсталляции. «На привале» стала моей первой масштабной работой. Мне самому было интересно, смогу я или нет осилить такой объем, - рассказывает Владимир. – Сюжет развивается вокруг танка. Андрей Леонидович принес много тематических фотографий из интернета. Я смотрел, изучал, и потом в голове сложилась идея сделать привал: в редкие минуты затишья у легендарного Т-34 расположились танкист и политрук.

Владимир в творческом порыве проштудировал не один десяток книг о Великой Отечественной, чтобы не ошибиться в деталях обмундирования и стрелкового оружия. Он воссоздал технику и форму солдат с помощью фанеры, дерева, эмали, природных материалов и художественного пластилина. Всем необходимым мастера обеспечили в рамках кружковой работы.

- Я работал на одном дыхании. Просто наслаждался процессом и остался доволен результатом. Признаться, сам не ожидал, что получится так круто, - улыбается Владимир. – Мне захотелось внести свою лепту в память о подвиге солдат. Теперь работа займет свое место в уголке боевой славы, посвященном столь важной для каждого из нас дате.

Глядя на легендарный танк Т-34 и на расположившихся возле него солдат, не подумаешь, что у автора совсем нет художественного образования, а лепкой он начал заниматься только в местах лишения свободы. Творчество стало настоящей отдушиной для Владимира, и благодаря этому на свет появилась живописная трехмерная картина.