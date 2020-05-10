«Как мы выжили, я не знаю!»

Думаем, наши читатели заметили, что этот номер необычный, можно сказать, он во многом эпистолярный: мы разместили письма детей о войне. А теперь предлагаем вашему вниманию еще одно. Написала его Варвара Кузьминишна Ефремова, член общественной организации «Дети войны». Публикуем эти воспоминания очевидца без изменений.

…Что я помню о Великой Отечественной войне? А помню я очень и очень много. Родилась я 1 мая 1939 года в деревне Колыбель Клинцовского района Брянской области — в двух километрах от границы в Белоруссией и в 10 километрах от Украины. Красивейшая деревня: семь берез у нашего двора и две огромные липы на огородах, которые создавали сказочное впечатление, когда идешь домой со школы, с поля или из леса.

Дорога-шлях проходила со стороны станции Клинцы прямо в белорусскую деревню Вишни и дальше в лес.

Война, 1941 год. По этому шляху шли колонны машин, мотоциклов, немцы на лошадях. В первые дни войны организовывались партизанские отряды в лесу. Командир был по фамилии Пискун. Мой отец сразу стал партизаном, так как на войну его не взяли, а был он сапожником - шил сбрую для лошадей, делал обувь и ездил на станцию Клинцы на лошади в разведку. Мама пекла хлеб для партизан, хотя 22 июня днем, когда объявили войну, родился в сарайке мой брат Гриша — пятый ребенок в семье. От страха, как говорила мама.

И вот война, немцы едут по нашей дороге-шляху, 20 мотоциклов с люльками и по три человека на каждом, а впереди офицер и два солдата. А мы, мама с Гришей на руках и еще пятеро детей — братья и сестры — бежим в лес, офицер перекрывает нам дорогу и говорит: «Матка, ком нах хаузе и ком киндер!». Мама заплакала и говорит: «Вы будете убивать и поджигать?» - «Нет, мы не будем, это делают ваши полицаи, кто в лесу». Мы вернулись домой, сидели и горько плакали, а в это время немцы поехали в лес, а там — партизаны. Партизаны дали бой. Через наш двор летели самолеты по пять с крестами, путь к Гомелю лежал, туда летят, гул страшный, а легко летят, на солнце сверкают. Этот город немцы разбомбили до основания.

А в первые месяцы войны был сброшен к нам десант, так говорили люди: искали немцы листовки, к нам на двор пришел немец с собакой овчаркой, а я оказалась рядом с собакой. Немец заставил маму перекладывать из погреба вещи, не нашел никаких листовок, которые гласили: «Враг будет разбит, победа будет за нами!». Эта наша уверенность немцев бесила. А я стояла рядом с собакой и смотрела, как у нее с языка стекает казавшаяся на солнце янтарной капля слюны. Ушел немец, мама упала на колени и заплакала — не расстрелял. Зато подожгли кошару со снопами, свезенными с жатвы - весь хлеб, урожай.

А зимой 1942 года прибыли румыны в черных шинелях и пилотках, грабили страшно. К нам пришел один и забрал полотна — мама ткала сама. Мама схватилась за край полотна и закричала, что детки вон на печке, надо рубашки шить. Так он полотна бросил, снял винтовку и прикладом ударил по спине, перебил позвонок…

Прежде чем рассказать о войне, я расскажу о том, что три моих деда по отцовской линии были на войне 1914 года.: Марк Иванович, Егор Иванович и Федор Иванович. Вернулись благополучно с наградами. Но в 1933 году Марка Ивановича раскулачили, отобрали все: дом, скотину и усадьбу, хотя семеро детей росли, работали на хозяйство, репрессировали деда и бабушку Марию Трофимовну, по моему отцу Кузьму Макаровича. Дедушку и бабушку выслали в город Сураж Брянской области, поселили в барак, в маленькую комнатушку, и заставили работать бабушку санитаркой и деда, а перед самой войной их реабилитировали (они не держали работников), но все имущество пропало.

Деда забрала милиция в 1941 году, 25 июня, и отправили лес валить, а бабушка вернулась к нам в деревню Колыбель и прожила аж до 1966 года.

И вот война, Великая Отечественная. Немцы оккупировали с первых дней войны нашу деревню Колыбель. Партизаны приходили ночью, а немцы днем, все забирали: и еду, и имущество. Как мы выжили, я не знаю!

Из нашей деревни ушло на фронт столько мужчин, что я вспоминаю с трудом. Ушли Пожарицкие, четыре сына и отец, а остались Лекса-мама, один мальчик и три девочки. Никитка ушел — пятеро детей осталось, жена сошла с ума. Алексей ушел добровольцем, двое детей осталось, Гриша-сосед ушел — трое детей... Вся деревня Колыбель осиротела. Но женщины сеяли, косили, пахали на коровах (лошадей всех забрали на войну).

А еще однажды к осени приехал ночью с отрядом Пискун и сказал маме, чтобы днем приехала на телеге в лес, в деревню Мошевую — надо было перевезти парня-партизана, которого в бою убили. И вот под хворостом мы с мамой, босиком по полевым дорогам, потому что немцы по шляху шли колоннами. Мы с мамой встретили отца этого парня, он уже был оповещен, что сын погиб, обещал пригнать лошадь, мы пошли домой, а Гриша маленький был с сестрой Надей.

Однажды ночью началась стрельба, сгорели пять хат, люди жили в землянках, а трубы печные долго торчали. И только после войны отстроили эти хаты, а мужчины так и не вернулись, правда, Митя на костылях без ноги, Микола без зубов, вскоре от ран умер и Андрей. Отца не было дома с 1942 года по январь 1946-го. Дошел до Польши, получил медаль «За Победу над Германией».

Но мы выжили, пришла долгожданная Победа. Деревня ожила, подросли дети, ходили в школу за семь километров с 5-го по 10 классы. Сеяли, пахали, но голод долго еще не отступал. Я выросла, работала 51 год проводником поезда Москва - Владивосток, водителем троллейбуса и, будучи дворником, 20 лет уже на пенсии. Ветерана не получила, но имею все надбавки, очень благодарна соцзащите. Вырастила пятерых детей, двоих внуков, и даже правнучка есть - Елизавета, один год. И муж, морской военный, жив-здоров. Все хорошо под «сиянием лунным»!