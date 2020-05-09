Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 мая 2020 года: 2322 заболевших и 390 выздоровевших

Впервые за долгое время Мурманская область оказалась не в лидерах по числу заболевших коронавирусом за сутки. Если раньше мы не покидать топ-10, то по данным от 9 мая, на 32 месте.

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Как сообщили в региональном оперативном штабе, общее число заболевших в Заполярье составило 2322, за последние сутки диагноз подтвердился у 50 человек. При этом 390 вылечились. Число летальных случаев - 4.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - Белокаменка (1994 человека, 30 новых случаев за сутки), на втором месте - Апатиты (98, 10 новых случаев), на третьем - Кировск (56, три новых случая), на четвертом - Мурманск (43, один новый случай).

В других городах заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их относительно немного: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске - 28 (+2), Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 18 (+4), Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше - 2 и Ковдоре – один.

В правительстве региона сообщили, что с 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер. Также еще 10 отраслей будут признаны пострадавшими от коронавируса.

В Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране. Процент погибших от общего числа заболевших в Мурманской области составил всего 0,18%.

В Белокаменке продолжают пытаться замедлить рост числа заболевших. Здесь построили общежитие на 150 мест для обсервации. Два общежития из трех построили в рекордные сроки. Также 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару. После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой.

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