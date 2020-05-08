2020-05-08T11:21:51+03:00
Карелия

В семь часов вечера после войны

Карельская филармония в честь 75-летия Победы подготовила целый цикл праздничных трансляций.
Поделиться:
Изменить размер текста:

афиша Карельской Государственной филармонии

афиша Карельской Государственной филармонии

Карельская филармония в честь 75-летия Победы подготовила целый цикл праздничных трансляций, кульминацией которых станет концерт "В семь часов вечера после войны". В своих соцсетях (https://vk.com/kgfptz) филармония приглашает всех присоединиться к нам 9 мая в 19:30, сразу после окончания всероссийской акции #ПоемДеньПобеды, и спеть вместе самые родные и любимые песни военных лет. Обычно процесс подготовки концертов остается для публики "за кадром", но в нынешних необычных "полевых" условиях, артисты столкнулись с целым рядом новых для себя проблем, которые удалось преодолеть. Записи производились дома на подручные средства, имеющиеся в распоряжении артистов - мобильные телефоны или планшеты. Из отснятого материала неимоверными усилиями музыкантов монтировались звуковые дорожки. Вы услышите прекрасно сыгранные, как это всегда происходит на концертах в филармонии, ансамбли музыкантов, и только аранжировщики, музыковеды, артисты и звукооператор филармонии знают, каких трудов стоило добиться такого стройного звучания.

Преодоление огромного числа технических проблем осталось позади, и все они с лихвой компенсируются душевностью в исполнении и выборе репертуара. Для своей встречи "В семь часов после войны" артисты предпочли музыку пронзительно-лирического склада: : "Случайный вальс", "Песня о далекой родине", "Ты одессит, Мишка", "Темная ночь", "Журавли", и еще одиннадцать самых щемящих и любимых военных песен.

В концерте принимают участие представители, пожалуй, всех творческих профессиональных коллективов Петрозаводска. Здесь и солисты филармонии – Валентина Каменская и Андрей Господарев, и Ирина Попова из "Кантеле", и Александр Картушин с Еленой Сапегиной из театра "Ad liberum", и Вячеслав Хавренок из Музыкального театра, и целый "взвод" артистов театра "Творческая мастерская": Наталья Мирошник, Виктория Федорова, Ольга Саханова и Георгий Николаев. Музыкальную дорожку записал A-Jazz Анатолия Палаева с Михаилом Тоцким, Алексеем Талицким, Ильей Романовым и Ольгой Косыревой.

Это концерт из песен, которые для каждого без исключения человека имеют особое значение. И для тех, кто будет смотреть трансляцию у компьютера, и для тех, кто выйдет в этот вечер «на сцену».

Есть вещи, которые сильнее салюта. Каждый, оказавшийся в этот вечер с нами, спевший вместе с нами эти прекрасные песни, всей душой разделит со страной счастье Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Один из 156 выздоровевших рабочих из Белокаменки отправился домой
В Мурманске на дорогу сошел оползень
Мальчик из Североморска-3 закончил дорогое лечение, которое оплатил неизвестный богач и простые северяне
В Апатитах будут судить преступника, который убил знакомого 18 лет назад
На трассе Кировск-Коашва сбили лося
День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране
Министр спорта Мурманской области присоединился к акции в честь Дня Победы
Две акции ко Дню Победы, стартовавшие в Мурманской области, рекомендованы для проведения по всей России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: «Принцесса Анастасия» прибыла в Белокаменку в качестве плавучей гостиницы
В Петрозаводске житель Полярных Зорь пожил в чужом доме, а затем обокрал его
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 2322 зараженных, 390 выздоровевших, 4 умерших
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на личном контроле ситуацию с избитым в Мончегорске ребенком
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для перевозчиков, пострадавших от коронавируса, предлагают обнулить ставки транспортного налога на 2020 год
Лжериэлтор из Санкт-Петербурга вместе с приспешниками отобрал квартиры у девяти жителей Мурманска
Судебные иски против нарушителей карантина в Мурманской области: в Полярном принудительно госпитализировали трех жителей
В больнице Мурманска умер 16-летний подросток
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В ЗАТО Александровск оштрафовали 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков
В Апатитах подследственный напал на сотрудника СИЗО, а потом обвинил еще четверых в избиении
Жителю Мурманска придется откладывать зарплату 8 лет, чтобы накопить на "однушку" в Москве
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке построили общежитие на 150 мест для обсервации