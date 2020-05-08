афиша Карельской Государственной филармонии

Карельская филармония в честь 75-летия Победы подготовила целый цикл праздничных трансляций, кульминацией которых станет концерт "В семь часов вечера после войны". В своих соцсетях (https://vk.com/kgfptz) филармония приглашает всех присоединиться к нам 9 мая в 19:30, сразу после окончания всероссийской акции #ПоемДеньПобеды, и спеть вместе самые родные и любимые песни военных лет. Обычно процесс подготовки концертов остается для публики "за кадром", но в нынешних необычных "полевых" условиях, артисты столкнулись с целым рядом новых для себя проблем, которые удалось преодолеть. Записи производились дома на подручные средства, имеющиеся в распоряжении артистов - мобильные телефоны или планшеты. Из отснятого материала неимоверными усилиями музыкантов монтировались звуковые дорожки. Вы услышите прекрасно сыгранные, как это всегда происходит на концертах в филармонии, ансамбли музыкантов, и только аранжировщики, музыковеды, артисты и звукооператор филармонии знают, каких трудов стоило добиться такого стройного звучания.

Преодоление огромного числа технических проблем осталось позади, и все они с лихвой компенсируются душевностью в исполнении и выборе репертуара. Для своей встречи "В семь часов после войны" артисты предпочли музыку пронзительно-лирического склада: : "Случайный вальс", "Песня о далекой родине", "Ты одессит, Мишка", "Темная ночь", "Журавли", и еще одиннадцать самых щемящих и любимых военных песен.

В концерте принимают участие представители, пожалуй, всех творческих профессиональных коллективов Петрозаводска. Здесь и солисты филармонии – Валентина Каменская и Андрей Господарев, и Ирина Попова из "Кантеле", и Александр Картушин с Еленой Сапегиной из театра "Ad liberum", и Вячеслав Хавренок из Музыкального театра, и целый "взвод" артистов театра "Творческая мастерская": Наталья Мирошник, Виктория Федорова, Ольга Саханова и Георгий Николаев. Музыкальную дорожку записал A-Jazz Анатолия Палаева с Михаилом Тоцким, Алексеем Талицким, Ильей Романовым и Ольгой Косыревой.

Это концерт из песен, которые для каждого без исключения человека имеют особое значение. И для тех, кто будет смотреть трансляцию у компьютера, и для тех, кто выйдет в этот вечер «на сцену».

Есть вещи, которые сильнее салюта. Каждый, оказавшийся в этот вечер с нами, спевший вместе с нами эти прекрасные песни, всей душой разделит со страной счастье Великой Победы.