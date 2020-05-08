Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 мая 2020 года: 42 зараженных, 4 умерших

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области опубликовал последние данные по коронавирусу в регионе на утро 7 мая.

За сутки в областном центре выявили еще одного заболевшего, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 42.

Всего в Мурманской области 2272 ковидных пациентов (35 новых случаев за сутки). При этом 186 пациентов уже вылечили врачи в больницах региона, а 156 поправились в мобильном госпитале в Белокаменке.

Мурманск все еще занимает четвертое место по числу заболевших в Мурманской области, при этом приближаясь к третьему месту. На первом - Белокаменке (1964 человека, 27 новых случая за сутки), затем идут Апатиты (88, 2 новых случая) и Кировск (53, один новый случай).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 36 человек, Североморске – 26 (+2), Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 14 (+1), Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше - 2 (+1), в Ковдоре – 1.

Стоит отметить, что за 5 мая, за исключением Белокаменки, во всех муниципалитетах Мурманской области не прибавилось больных.

В правительстве региона сообщили, что с 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер. Также еще 10 отраслей будут признаны пострадавшими от коронавируса.

В Мурманской области продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции. В ЗАТО Александровск попались 14 нарушителей самоизоляции и 8 рыбаков. Кто-то отделался предупреждением, а кому-то придется раскошелиться на 1000 рублей.

В Белокаменке продолжают пытаться замедлить рост числа заболевших. Здесь построили общежитие на 150 мест для обсервации. Два общежития из трех построили в рекордные сроки. Также 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару. После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой.

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