Когда начинается шторм, необходимы слаженные действия

Любое крупное событие становится маркером для общества, показывает его сильные и слабые стороны. Так вышло и с пандемией коронавируса: она обнажила проблемы, иногда не очевидные, которые можно и нужно решить, а также наглядно показала, что государство и крупный бизнес неразрывно связаны между собой, и когда начинается шторм, должны работать слаженной командой.

Быстро и своевременно

Коронавирус сразу показал нежизнеспособность правила «каждый сам за себя». Правительство РФ открыло доступ к федеральному бюджету регионам, в которых медицинская система стала проседать под натиском болезни. А бизнес, несмотря на убытки от пандемии, спросил у государства: «Чем я могу помочь?»

О том, как работает тандем «власть — крупные компании», стало хорошо видно на примере Апатитско-Кировской агломерации. Сейчас по числу больных коронавирусом она занимает второе место в регионе после Белокаменки. По последним данным оперативного штаба, в Апатитах 86 пациентов, а в Кировске — 52. Кривая заболеваемости поползла вверх из-за жителя Апатитов, который, вернувшись из отпуска на Кубе, пренебрег самоизоляцией и не ограничивал себя в перемещениях.

Как только стало известно, что в агломерации есть ковидный случай, в компании «ФосАгро» не стали медлить, а решили помочь врачам и сотрудникам Роспотребнадзора делом. Совместно с Российским фондом прямых инвестиций оперативно доставили самолетом в гг Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших экспресс-тестов для диагностики коронавируса. К слову, именно в Мурманской области их опробовали раньше других регионов. Следом в Заполярье пошла вторая партия — 700 тестов, предназначенных, в том числе, для проверки медработников. Как отметил на одном из брифингов губернатор Мурманской области Андрей Чибис, благодаря подобным слаженным и быстрым действиям вспышку коронавируса в Апатитах и Кировске удалось сдержать.

Так выглядят аппараты ИВЛ в новых машинах скорой помощи.

Разовые акции, конечно, эффективны, но крупный бизнес быстро понял, что действовать надо без передышки — коронавирусная инфекция зарекомендовала себя, как болезнь с норовистым характером: построить какой-либо прогноз на развитие пандемии в стране и региона практически невозможно, влияющие на него факторы постоянно меняются. И главный план борьбы — оснастить больницы, защитить медицинских работников и тех, кто даже в такое непростое время должен работать.«Оружие» для врачей

Компания «ФосАгро» в первые же дни, когда коронавирус проник в Мурманскую область, закупила для Апатитско-Кировской центральной городской больницы средства защиты для медработников от противочумных комбинезонов и дезинфицирующих средств, до масок и перчаток, аппараты ИВЛ, которых в регионе с учетом текущей ситуации не хватало.

- Доставлены фильтрующие маски, защитные очки и костюмы инфекционной защиты, средства дезинфекции. Для нужд больницы были привезены 500 тысяч масок, пошитых в Китае. Из Екатеринбурга были доставлены очередные 5 аппаратов ИВЛ. Также в больницу поставлены 2 автомобиля скорой помощи с оборудованием для искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе Кировского филиала АО «Апатит».

Апатитско-Кировской ЦГБ помогают медицинским оборудованием, техникой и средствами защиты.

Дисциплина на производстве

Сотрудники Кировского филиала предприятия быстро поняли, что надо беречь себя, чтобы у сражающихся на передовой врачей было меньше работы. И стали соблюдать беспрецедентные профилактические правила, которые были введены на производстве и не только. Так, работников привозят на предприятие на автобусах, которые проходят регулярную дезинфекцию, по специальному расписанию. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, все проходят обязательный медицинский контроль. И речи не идет о том, чтобы прийти на рабочее место без индивидуальных средств защиты, тех же масок. При этом абсолютно всех, кого позволяли их трудовые обязанности, перевели на удаленный режим.

Медики Апатитско-Кировской больницы находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

- В научный блок оперативного штаба компании «ФосАгро» по противодействию коронавирусной инфекции вошла доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор Ирина Шестакова. В работе штаба ФосАгро по борьбе с коронавирусом также участвуют доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов и научный руководитель ООО «Ниармедик Плюс», биохимик-вирусолог Петр Дмитриев. В ходе работы штаба они дали высокую оценку реализации комплексной профилактической программы на предприятиях ФосАгро, разработанной при использовании лучших практик, наработанных крупнейшими предприятиями КНР, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, - уточнили в пресс-службе компании.Ведущие игроки промышленной отрасли нашей страны через свои каналы добиваются ускоренных и увеличенных по объему поставок медицинского оборудования, препаратов и т. д. для больниц. Но есть и еще один важный аспект — сотрудничество с ученым миром, который сейчас ищет оружие против коронавируса и подсказывает правительству РФ и властям на местах, как не оступиться в вечно меняющихся условиях.

Не стоит забывать, что не только рублем помогают компании, но и душой. Коронавирус показал, что мы, вероятно, не понимали до конца, насколько мощное у нас в стране волонтерское движение. Именно эти миллионы рук пришли на помощь уязвимым категориям граждан, которых COVID-19 запер дома. Особенно это оценили в Апатитах и Кировске, городах, которые первыми в регионе закрылись на карантин. Активисты Молодежного совета профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит» подключились к бесплатной доставке продуктов, лекарств, средств гигиены для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, которые попали в сложную ситуацию.

- Я уверен, что меры, которые принимаются компаниями, властями, муниципалитетами и губернаторами, сегодня высокоэффективны. Залогом тому во многом служит обмен опытом борьбы с эпидемией — как между региональными штабами, так и между компаниями крупного бизнеса. Этому способствует работа Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, который объединяет лучшие российские и зарубежные практики по реализации протоколов действий в условиях пандемии. Этот опыт доступен на сайте РСПП в виде сборников лучших практик для бизнеса и регионов», —отметил Андрей Гурьев, генеральный директор «ФосАгро» и сопредседатель Координационного Совета РСПП.

Объем средств, который «ФосАгро» направило на поддержку мер профилактики и борьбы с коронавирусом как внутри компании, так и на усиление традиционной поддержки медицинской и социальной инфраструктуры городов присутствия, уже составил 1,5 миллиарда рублей. И точка не поставлена — помощь будет увеличиваться. Ведь коронавирус когда-нибудь закончится, а оснащенные больницы и вера в добро останутся с нами.