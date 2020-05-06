Грипп птиц – опасное заболевание

Перелетные птицы, возвращаясь из мест зимовок, расположенных на территориях неблагополучных по заболеванию стран, могут занести вирус на новые территории, а в дальнейшем возбудитель гриппа может распространиться воздушно-капельным путем, с зараженной питьевой водой, яйцами, перьями, кормами, отходами и инвентарем. В 2019 году высокопатогенный грипп птиц был зарегистрирован в 23 странах мира. Вирус гриппа, попавший в воду, находится, как правило, на поверхности воды и максимальная его концентрация содержится в толщине до 8 сантиметров, вирус сохраняется активным при температуре 0°С в течение 30-35 дней, при температуре воды 22°С – 4 дня. Эта особенность способствует тому, что домашняя водоплавающая птица и птица, употребляющая воду из естественных водоемов, чаще и быстрее других подвергается заражению и является распространителем болезни. Поэтому владельцам личных подсобных хозяйств необходимо обеспечить безвыгульное содержание птиц и строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила. При первых признаках заболевания или в случае внезапного падежа птицы следует обратиться в государственную ветеринарную службу и в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Избегайте несанкционированной торговли: продаваемые нелегально птица и яйца могут быть завезены из инфицированных территорий. Продавец обязан иметь ветеринарные сопроводительные документы, в которых содержится информация о ветеринарно-санитарном благополучии птицы и месте ее происхождения и вывоза. Управлением Россельхознадзора проводится федеральный государственный эпизоотический мониторинг в том числе и по птичьему гриппу. В 2019 году случаев заболевания на подконтрольной территории выявлено не было. Просим граждан в случае обнаружения умершей птицы, относящейся к диким мигрирующим видам водоплавающих и околоводных птиц (утки, гуси, массовые виды куликов), а также к синантропным (воробьи, голуби, грачи, вороны) и полусинантропным (чайки) видам, сообщить об этом в природоохранные органы и в Управление Россельхознадзора. Знание и строгое выполнение карантинных мероприятий и мер личной профилактики позволит предотвратить занос и распространение инфекции. По вопросам, связанным с профилактикой гриппа птиц, обращайтесь в Управление: 185031, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.22, (8142) 56-60-20, vetpogran@yandex.ru. Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу