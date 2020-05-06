2020-05-06T02:07:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 6 мая 2020 года: 41 зараженный, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 6 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
От коронавируса в Мурманской области умерло 4 человека.От коронавируса в Мурманской области умерло 4 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последней сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области сообщается, что в Мурманске диагноз "коронавирус" поставили 41 человеку. Общее число зараженных на Кольском полуострове составило 2101. 4 северянина скончались от этой болезни.

Мурманск не уходит из топа-4 по области по числу заболевших. Больше всего их в Белокаменке (1801 человек), Апатитах (86) и Кировске (52).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 36 человек, Североморске – 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Пока коронавирус еще подрывает экономику региона, в правительстве Мурманской области рассказали о мерах поддержки для сферы строительства, транспорта и ресурсоснабжающих компаний. А депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов. Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом. За сутки в Мурманской области выявили 280 заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации
В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников
Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
В Мурманске двое мужчин выпивали на улице и возмутились, когда их остановили за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших
В Мурманскую область пришел круизный лайнер "Принцесса Анастасия"
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла
В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая