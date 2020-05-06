Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 6 мая 2020 года: 41 зараженный, 4 умерших

В последней сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области сообщается, что в Мурманске диагноз "коронавирус" поставили 41 человеку. Общее число зараженных на Кольском полуострове составило 2101. 4 северянина скончались от этой болезни.

Мурманск не уходит из топа-4 по области по числу заболевших. Больше всего их в Белокаменке (1801 человек), Апатитах (86) и Кировске (52).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 36 человек, Североморске – 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Пока коронавирус еще подрывает экономику региона, в правительстве Мурманской области рассказали о мерах поддержки для сферы строительства, транспорта и ресурсоснабжающих компаний. А депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам.

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