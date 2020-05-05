Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 мая 2020 года: 2101 заболевший и 154 выздоровевших

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день.

Согласно последней информации регионального оперативного штаба, в Заполярье подтверждено 2101 случай коронавирусной инфекции - 127 новых случаев (в 2 раза меньше, чем за предыдущие стуки). При этом уже 154 человека вылечились, а четверо умерли. Эти цифры позволили Мурманской области войти в пятерку лидеров по числу заболевших за сутки.

Лидер по числу заболевших - Белокаменка (1801 человек), на втором месте - Апатиты (86), на третьем - Кировск (52), на четвертом - Мурманск (41).

В других городах, заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их условно немного: в Печенгском районе - 36 человек, в Североморске - 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем в Апатитах и Кировске 5 мая салоны красоты не распахнут свои двери. Для них запрет на оказание услуг продлен до конца майских праздников. А в Мурманске прилично вырос индекс самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов. Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом. За сутки в Мурманской области выявили 280 заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru