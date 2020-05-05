Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 5 мая 2020 года: 41 зараженный, 4 умерших

Когда коронавирус только пришел в Мурманскую область, можно было ожидать, что именно в Мурманске будет больше всего заболевших как в самом крупном городе региона и к тому же портовом. Но, к счастью, столица Заполярья показывает, что COVID-19 можно успешно противостоять.

По последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманске 41 заболевший, а всего в регионе коронавирусом заразились 2101 человек. 4 северянина скончались от этой болезни.

При этом облцентр входит в топ-4 по области по числу заболевших. Больше всего их в Белокаменке (1801 человек), Апатитах (86) и Кировске (52).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 36 человек, Североморске – 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем жители Мурманска исправились и на выходных в основном остались дома. Индекс самоизоляции составил 4,1.

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