2020-05-04T01:13:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 38 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 4 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Макси стали неотъемлемым атрибутом нашей жизни.Макси стали неотъемлемым атрибутом нашей жизни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Столица Заполярья по-прежнему отстает от Мурманской области в целом - в то время как регион нацелился на очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом, город-герой не дотягивает и до сотни.

Согласно последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заразилось 1694 человека. По количеству заболевших за сутки Заполярье попало в пятерку лидеров. Врачи смогли победить новую опасную инфекцию в 122 случаях, но в четырех потерпели фиаско.

Несмотря на то, что Мурманск держится на третьем месте областного рейтинга по количеству зараженных, от первой строчки он сильно отстает – в Белокаменке больных больше в 44 раза: на масштабной стройке на западном берегу залива заболело 1429 рабочих, в столице Заполярья – всего 38 человек. До второго места городу-герою тоже далеко. В Апатитско-Кировской агломерации инфицировано 129 местных жителей.

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 32 человека, Североморске – 23, Полярном и Мончегорске – по 7, Снежногорске - 6, Кольском районе - 12, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем жители Мурманска исправились и на выходных в основном остались дома. Индекс самоизоляции составил 4,1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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