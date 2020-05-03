Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 мая 2020 года: 35 зараженных, 4 умерших

На выходных мурманчане гораздо более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию. Посмотрим, как это скажется на статистике заболеваемости коронавирусом.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе подтверждены 1456 случаев COVID-19. Медики смогли вылечить 116 пациентов, но четверых все-таки потеряли.

Однако обновленные данные практически не отразились на ситуации в целом. На стройке в Белокаменке заражено 1210 рабочих. В Апатитско-Кировской агломерации опасный вирус подхватило 127 местных жителей. В Мурманске заболело 35 человек, Печенгском районе – 32, Североморске -16, Полярном и Кольском районе - по 7, Снежногорске - 6, Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Кстати, в отличие от жителей Кировска и Апатитов мурманчанам не запретили выезжать в отпуск и даже рассказали, какие документы необходимо захватить, собираясь в поездку.

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