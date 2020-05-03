2020-05-03T01:44:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 мая 2020 года: 1456 заболевших и 113 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус не отпускает Заполярье.Коронавирус не отпускает Заполярье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус продолжает разгуливать по Кольскому полуострову. Уже по сложившейся традиции в выходные дни северяне отличились большей дисциплинированностью и практически не покидали своих домов – индекс самоизоляции поднялся аж до 3,4.

Однако на сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области это практически не сказалось. По последним данным, в регионе коронавирус подхватило 1456 человек. 116 из них врачи смогли излечить от этой заразы. Жизнь четверых северян COVID-19 унес.

В картине эпидемии, по сути, ничего не изменилось. Вполне предсказуемо у остальных муниципалитетов не хватает запала обогнать абсолютного лидера рейтинга заболевших – Белокаменку. На масштабной стройке на западном берегу Кольского залива опасный вирус подтвердился у 1210 рабочих. На остальной территории Мурманской области заболело в пять раз меньше людей, а если быть точным, то 246 человек.

Здесь первую строчку удерживает Апатитско-Кировская агломерация со 127 зараженными. В Мурманске, несмотря на то, что он крупнее двух этих городов вместе взятых, COVID-19 подтвердился у 35 человек. Печенгский район стремится его обогнать в этой сомнительной гонке, но пока только дышит в спину областному центру. На границе с Норвегией коронавирусом болеет 32 местных жителя. В Североморске заражено 16, Полярном и Кольском районе - по 7, Снежногорске - 6, Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – по 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Но, несмотря на то, что число заболевших новой опасной инфекцией продолжает расти, в Мурманской области не прекращаются разговоры о наступающем отпускном периоде. В Роспотребнадзоре объяснили, почему жителям Кировска и Апатитов лучше повременить с отпуском, а власти Мурманска рассказали, какие документы нужны, чтобы без проблем выехать на лето из города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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