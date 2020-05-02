Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 2 мая 2020 года: 34 зараженных, 4 умерших

Мурманск продолжает оставаться в середине рейтинга, идя в ногу со всеми, но не стремясь особо вперед. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе коронавирус подтвердился у 1456 человек. Лечение в стационарах проходят 393 пациента, 25 из которых в тяжелом состоянии. 116 пациентов врачи вылечили, четверых, к сожалению, потеряли.

На фоне лидеров столица Заполярья смотрится довольно неплохо. Если не брать во внимание, где COVID-19 заразилось уже 1210 рабочих, то Мурманск на втором месте рейтинга заболеваемости в регионе. Его уверенно продолжает обходить Апатитско-Кировская агломерация – 127 зараженных. В самом областном центре заболело уже 35 человек. Ему на пятки продолжает наступать Печенгский район с 32 подтвержденными случаями COVID-19. Не отстают и другие: в Североморске вирус подхватило 16 местных жителей, Полярном и Кольском районе – 7, Снежногорске – 6, Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем, мурманчанам разрешили ездить на дачи. А Заполярье заняла седьмую строчку по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч человек населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: можно ли в Мурманске пройти платный тест на коронавирус. Мы узнали, где можно проверить себя на наличие опасной инфекции (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: На стройплощадке в Белокаменке умерла женщина, у которой тест на коронавирус дважды показал отрицательный результат. Причину смерти установит судмедэкспертиза (Подробности)

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В больницах 393 пациента с COVID, пятеро из них в тяжелом состоянии». Дмитрий Панычев рассказал о самочувствии пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru