2020-05-02T00:07:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 2 мая 2020 года: 34 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 2 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус не отпускает Заполярье.Коронавирус не отпускает Заполярье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мурманск продолжает оставаться в середине рейтинга, идя в ногу со всеми, но не стремясь особо вперед. Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе коронавирус подтвердился у 1456 человек. Лечение в стационарах проходят 393 пациента, 25 из которых в тяжелом состоянии. 116 пациентов врачи вылечили, четверых, к сожалению, потеряли.

На фоне лидеров столица Заполярья смотрится довольно неплохо. Если не брать во внимание, где COVID-19 заразилось уже 1210 рабочих, то Мурманск на втором месте рейтинга заболеваемости в регионе. Его уверенно продолжает обходить Апатитско-Кировская агломерация – 127 зараженных. В самом областном центре заболело уже 35 человек. Ему на пятки продолжает наступать Печенгский район с 32 подтвержденными случаями COVID-19. Не отстают и другие: в Североморске вирус подхватило 16 местных жителей, Полярном и Кольском районе – 7, Снежногорске – 6, Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Между тем, мурманчанам разрешили ездить на дачи. А Заполярье заняла седьмую строчку по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч человек населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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