2020-05-01T23:35:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 мая 2020 года: 1456 заболевших и 116 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 2 мая 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус плотно вошел в нашу жизнь.Коронавирус плотно вошел в нашу жизнь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- Мы готовимся к затяжным временам и ухудшению ситуации, - сказал накануне на брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А это значит, что надеяться на окончания режима самоизоляции пока не приходится. И обновленная сводка оперативного штаба Мурманской области лишнее тому подтверждение. Согласно последним данным, в Заполярье новую коронавирусную инфекцию подхватило уже 1456 человек (+143 за сутки). Медики уже поставили на ноги 116 пациентов, а четверых, увы, потеряли. В больницы госпитализированы 393 человека, 25 из которых в тяжелом состоянии, а пятеро подключены к ИВЛ.

И в очередной раз обновленная статистика мало сказалась на общей картине эпидемии. В лидерах по количеству заболевших по-прежнему – масштабная стройка в Белокаменке, на которой заболело 1210 рабочих (+131 за сутки), из которых двое находятся в тяжелом состоянии. Кстати, смерть 51-летней сотрудницы «Велесстрой» вызвало много обсуждений. Но в итоге, оказалось, что коронавирус к ней не имеет никакого отношения. Тем не менее, на днях у берегов Белокаменки ждут круизный паром «Принцесса Анастасия», куда расселят рабочих. У 114 человек из 300, улетевших в Екатеринбург, уже в обсерваторе подтвердился коронавирус.

Не отстает от лидера и остальная область, где и заболело 246 человек. В Апатитско-Кировской агломерации заражено 127 местных жителей (+5 за сутки). Пытаются нагнать лидеров рейтинга и остальные муниципалитеты, в которые пробрался COVID-19. Так в Мурманске опасный вирус подтвердился уже у 35 человек (+1 за сутки), Печенгском районе – 32, Североморске – 16 (+3 за сутки), Полярном, а также Кольском районе - 7 (+2 за сутки в последнем), Снежногорске - 6 (+1 за сутки), Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Но, несмотря на рост заболевших, северяне все же получили некоторые послабления в режиме. Например, теперь можно выезжать на дачу и огороды.

Кстати, Мурманская область вышла на седьмое место по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч человек населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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