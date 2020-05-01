Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 1 мая 2020 года: 34 зараженных, 4 умерших

Весна в этом году в городе на краю земли не только запоздалая, но и тревожная. В Мурманской области продолжает царствовать эпидемия новой коронавирусной инфекции.

По последним данным регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове опасный вирус подхватило уже 1313 человек. 113 на сегодняшний день выписаны из больниц после выздоровления, четыре, к сожалению, погибли.

Разумеется, вне конкуренции по-прежнему Белокаменка – на масштабной стройке подтверждено уже 1079 случаев COVID-19. На приличной дистанции от главного очага коронавипусной инфекции находится Апатиты и Кировск с 122 заболевшими. Мурманску, где заражено 34 местных жителя, буквально на пятки наступает Печенгский район – там коронавирус поставили 32 северянам. В Североморске заболело 13 человек, Полярном – 7, Снежногорске, Кольском районе и Мончегорске – 5, Оленегорске, Ловозерском районе и Полярных Зорях – 3, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Но есть и хорошие новости: губернатор Мурманской области Андрей Чибис разрешил работать салонам красоты.

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