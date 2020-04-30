Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 апреля 2020 года: 33 зараженных, 4 умерших

Сообщение президента России Владимира Путина о продлении режима самоизоляции до 11 мая и намек, что скоро северяне смогут вернуться к привычной жизни, подействовало на коронавирус как команда «Фас!» и продолжил свое наступление на Кольский полуостров.

Согласно обновленным данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено уже 1227 человек. В больницах проходят лечение 1125 пациентов, у которых подтвердилась опасная инфекция. 98 человек врачи спасли от нее, четырех потеряли.

Если не считать масштабную стройку в Белокаменке, где заражено уже 1002 рабочих, то в целом в регионе ситуация не кажется такой шокирующей, хотя и продолжает усугубляться. В Апатитах и Кировске – 119 заболевших, Мурманске – 33, Печенгском районе – 28, Североморске – 12, Полярном – 7, Снежногорске, Кольском районе и Мончегорске – по пятеро, Оленегорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по трое, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

А, тем временем, стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис дважды в неделю сдает анализы на COVID-19. В самой же столице Заполярья ищут пассажиров рейса С7 1227, прилетевших 22 апреля из Москвы, поскольку у одного из них подтвердился коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: губернатор Мурманской области попросил президента развернуть инфекционный госпиталь МЧС под Белокаменкой. Пока решение о втором мобильном госпитале не принято (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Андрей Чибис обсудил вспышку в Белокаменке с Тиной Канделаки. Губернатор Мурманской области рассказал о принятых мерах по сдерживанию ситуации в Белокаменке (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Тесты на коронавирус я сдаю два раза в неделю». Андрей Чибис рассказал, почему проверяет свое здоровье чаще врачей (Подробности)

За что и сколько будут платить жителям Мурманской области, потерявшим доход из-за коронавируса, на общественных работах. В правительстве региона намерены оплачивать их труд в зависимости от отработанного времени (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru