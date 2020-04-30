2020-04-30T00:09:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 30 апреля 2020 года: 33 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 30 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает шагать по области.Коронавирус продолжает шагать по области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение президента России Владимира Путина о продлении режима самоизоляции до 11 мая и намек, что скоро северяне смогут вернуться к привычной жизни, подействовало на коронавирус как команда «Фас!» и продолжил свое наступление на Кольский полуостров.

Согласно обновленным данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заражено уже 1227 человек. В больницах проходят лечение 1125 пациентов, у которых подтвердилась опасная инфекция. 98 человек врачи спасли от нее, четырех потеряли.

Если не считать масштабную стройку в Белокаменке, где заражено уже 1002 рабочих, то в целом в регионе ситуация не кажется такой шокирующей, хотя и продолжает усугубляться. В Апатитах и Кировске – 119 заболевших, Мурманске – 33, Печенгском районе – 28, Североморске – 12, Полярном – 7, Снежногорске, Кольском районе и Мончегорске – по пятеро, Оленегорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по трое, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

А, тем временем, стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис дважды в неделю сдает анализы на COVID-19. В самой же столице Заполярья ищут пассажиров рейса С7 1227, прилетевших 22 апреля из Москвы, поскольку у одного из них подтвердился коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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