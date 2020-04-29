В Мурманской области идет тотальная генуборка с дезсредствами

Спустя месяц после того, как коронавирус перешагнул границу Мурманской области, в регионе началась тотальная дезинфекция общественных мест, ведь новая опасная инфекция боится не только разобщения людей, но и обычной хлорки.

Не трогайте лишнего!

Конечно, транспорт и магазины обрабатывать начали практически сразу. В первые же дни самоизоляции покупатели ряда супермаркетов заметили объявления на дверях: «С 14.00 до 14.30 проводится дезинфекция. Спасибо за понимание!». С тех пор ничего не изменилось.

- У кассиров всегда под рукой антисептик, сотрудники магазина ходят в масках и перчатках. Полки с товарами протираются дезраствором, полы моются со специальным составом. Тележки, корзинки и ручки также не забываем дезинфицировать, особенно после наплыва покупателей. А самих покупателей просим касаться только того товара, который они собираются брать. Стараемся создать все условия, чтобы в магазине было безопасно, - рассказывает одна из сотрудниц сети супермаркетов.

Покупателей просят лишний раз товар руками не трогать, если, кончено, не собираетесь его приобретать.Фото: Артем КИЛЬКИН

И такое же отношение к мерам безопасности почти во всех продуктовых магазинах. Исключение составляют единицы, где (не знаем, как насчет дезсредств) о масках и перчатках сотрудники точно не слышали.

Три раза в день

Тщательно обрабатывают раствором хлора и общественный транспорт.

- Самая большая уборка проходит ночью, вторая – после обеда, а третья – после каждого рейса на конечных пунктах. Все поручни, ручки, полы протираются специальным составом. Транспорт обрабатывается также и снаружи, - рассказывает генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Следят за соблюдением мер безопасности и другие перевозчики. Правда, на пригородных маршрутах вместо увеличения количества рейсов их пришлось, наоборот, сократить.

Общественный трансопрт обрабатывают дезсредствами как снаружи, так и внутри.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Это произошло лишь на некоторых маршрутах, поскольку из-за введенных ограничительных мер пассажиропоток снизился. Поэтому автобусы ходят по воскресному расписанию, но, если есть обращения, рейсы добавляем в ручном режиме, - объясняет главный специалист «Мурманскавтотранса» Олег Ушаков. – Обслуживают маршруты автобусы восьмого класса, поэтому проблем с социальной дистанцией не возникает. Кондукторы в обязательном порядке - в масках и перчатках, поскольку имеют дело с наличными. Средства индивидуальной защиты меняют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от двух до четырех раз в день, в зависимости от продолжительности смены.

С опрыскивателем наперевес

Пару дней назад дезинфекция добралась и до других общественных мест. Так, в выходные десант МЧС в оранжевых костюмах и с ранцевыми дезинфекционными опрыскивателями за спиной был замечен на железнодорожных вокзалах в Мурманске и Кандалакше, а потом и в загсе заполярной столицы.

- Ранцевых опрыскивателей как ручных и бензиновых есть в достаточном количестве. В среднем струя с водным раствором хлора орошает порядка пяти метров. На дезинфекцию, например, железнодорожного вокзала в Мурманске у группы из трех человек ушло около 1,5-2 часов, - отметил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Готовы такие ранцы и к тому, чтобы работать на улице, но погода пока не позволяет обрабатывать городские артерии.

- На сегодняшний день погода не позволяет проводить обработку улиц. Это возможно только при температуре выше +5 градусов и когда сойдут снег и лед, - объясняет министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев. – Поэтому пока дезинфицирующим составом обрабатываются помещения, где есть скопление людей.

Так, по словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, в городе уже разработан комплекс мероприятий по санитарной обработке. Дезинфекция будет проводиться поэтапно в управлениях административных округов и школах. Также обработка водным раствором хлора ждет торговые центры.

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