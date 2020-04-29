2020-04-29T00:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 29 апреля 2020 года: 30 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 29 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус постепенно охватывает все Заполярье.Коронавирус постепенно охватывает все Заполярье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с коронавирусом на Кольском полуострове становится день ото дня все напряженнее. Ведь количество неумолимо растет.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье COVID-19 подхватило уже 1126 человек. В больницах находится 1024 человека с подтвержденным диагнозом. 98 врачи смогли излечить, но в борьбе за жизнь четверых, к сожалению, проиграли.

Мурманск в этой безрадостной гонке с болезнью взял новую вершину, перемахнув через третий десяток зараженных. Да, в столице Заполярья их теперь ровно 30. Правда, это в 30 раз меньше чем число заболевших коронавирусом на стройке на западном берегу Кольского залива. В Белокаменке на сегодняшний день новую опасную инфекцию подхватили 922 рабочих.

Тем не менее, есть рост не только в городе герое и главном очаге коронавируса в Заполярье. Так, в Апатитско-Кировской агломерации – 114 зараженных, Печенгском районе – 23, Североморске – 10, Полярном – 6, Снежногорске – 5, Кольском районе – 4, Оленегорске и Мончегорске – по трое, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по два, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

В общем-то, вполне логично, что Мурманск так и не прозвучал на совещании с главами региона у президента России. Губернатор Заполярья Андрей Чибис в своем докладе делал акцент на Белокаменке.

А тем временем, в Мурманске 20 коек в родильном доме №3 перепрофилировали для беременных и рожениц с коронавирусом. Индекс же самоизоляции в городе-герои продолжает свое стремление вниз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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