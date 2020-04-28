ЭКО для жителей Мурманска и области: мужское бесплодие, причины и лечение

Желание пары стать родителями — очень тонкий вопрос, который не всегда терпит вынесения на публику. Но все же есть темы, которые надо поднимать и обсуждать со специалистами, ведь иначе долгожданный малыш не появится на свет. Речь идет о проблемах, которые решаются при помощи ЭКО.

Много курим, но мало двигаемся

К сожалению, диагноз бесплодие ставится все чаще в наше время. Все потому, что образ жизни меняется с большой скоростью, появляются все новые факторы, которые влияют на наше здоровье. Хотя стоит отметить, что и медицинские технологии стали точнее, поэтому позволяют быстрее и раньше находить проблемы.

Есть заблуждение, что если у пары долго не рождается ребенок, виновата женщина. Но бесплодие встречается и у мужчин.

- В последнее время число пар, в которых бесплодие находят у мужчины, растет. На это влияет много факторов, в основном вредные привычки: алкоголь, курение, - а также малоподвижный образ жизни. Все это сказывается на сперматогенезе - процессе образования сперматозоидов, - рассказывает руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный.

При этом врачи различают первичное бесплодие у мужчин и вторичное. При первом беременность от мужчины не наступает с момента начала им половой жизни, а второй случай — если дети уже есть, но очередная беременность не наступает.

Многие будущие отцы недооценивают уязвимость своего здоровья. Причем когда начинается подготовка к зачатию ребенка, мужчины часто забывают про важные факторы. Они готовы на время отказаться от курения и алкоголя, но без совета врача не знают, что на сперматогенез влияют и частые походы в баню и сауну (вред несет воздействие высоких температур), применение различных медицинских препаратов, в том числе стероидов. И даже нерегулярная половая жизнь приводит к застою во вспомогательных мужских половых железах и как следствие — воспалению.

Обследование у специалиста

Первый сигнал, что у пары есть проблемы, это то, что беременность не наступает в течение полугода. Как отмечает Александр Залесный, ранее паре отводили год на попытки, но современная медицина сократила этот срок в два раза.

Обследоваться в таком случае надо и мужчине, и женщине. Тем более, что проблемы с половой системой могут наблюдаться у обоих. И часто лечение надо проходить парой.

Мужчине прежде всего надо посетить уролога и сделать спермограмму, которая показывает количество сперматозоидов и их подвижность. К сожалению, иногда эта процедура кажется представителями сильного пола неприемлемой, как отмечает Александр Залесный, есть психологический барьер — чувство ущемления мужского достоинства. Но при этом спермограмма — обычный этап обследования пары, который помогает точно понять, что не так и что с этим делать. Специалисты делают все грамотно, поэтому мужчинам не стоит переживать.

Обследование может показать следующие проблемы:

- азооспермию (отсутствие сперматозоидов в эякуляте);

- олигозооспермию (малое число сперматозоидов в эякуляте, менее 20 млн/мл);

- астенозооспермию (плохая подвижность сперматозоидов, менее 50% прогрессивно подвижных);

- тератозооспермию (повышение числа сперматозоидов, имеющих дефекты, менее 14% нормальных сперматозоидов);

- олигоастенотератозооспермию (комбинация всех нарушений); - нормальный эякулят (соответствие всех показателей нормативу);

- нормальный эякулят с патологией семенной плазмы (отклонения в показателях, которые обычно не оказывают влияния на фертильность).

На основе этих данных уролог назначает дополнительные исследования, например, УЗИ мошонки и предстательной железы, анализ крови на гормоны и другие.

Из-за мужского бесплодия беременность у женщины может долго не наступать или не наступить вообще. Но ЭКО повышает шансы в разы. В частности, перед процедурой проводится симуляция сперматогенеза. Если же есть азооспермия, то сперматозоиды можно извлечь непосредственно из ткани яичка. Также врач может принять решение о назначении ИКСИ (интраплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку) в случае, если качество спермы совсем плохое.

КОНКРЕТНО

Что приводит к мужскому бесплодию?

- Эндокринные нарушения (сбои в гормональном фоне).

- Варикоцеле - расширение сосудов в яичках и семенном канатике.

- Врожденные аномалии - генетические патологии, перекручивание и неопущение яичек.

- Инфекционные заболевания - заболевания, передающиеся половым путем (хламидиоз, гонорея, трихомониаз и др.), а также бруцеллез, паротит и другие.

- Воспаления простаты и мочеточников.

- Причины сексуального характера: преждевременная эякуляция, недостаточная эрекция или ее отсутствие.

- Новообразования в яичках (3% случаев), как доброкачественные, так и злокачественные, нарушают потенцию.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Утишева Екатерина Валерьевна, врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «АльтраВита»:

Утишева Екатерина Валерьевна, врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «АльтраВита»

- Стоит отметить, что чаще всего отсутствие беременности в паре является следствием сочетания женских и мужских причин. Пары, испытывающие трудности в зачатии, получают помощь гинеколога-репродуктолога и андролога, это наиболее оптимальный для пары подход. Важно, что далеко не всегда консервативная терапия нарушений в спермограмме имеет успех. В отсутствие эффекта от проводимого лечение в течение 3-6 месяцев нужно своевременно подумать о проведении ЭКО с ИКСИ.

ИКСИ- методика введения сперматозоида в яйцеклетку, когда оплодотворение происходит в руках эмбриолога в лабораторных условиях. С изобретением метода ИКСИ стало возможно лечение даже самых тяжелых форм мужского бесплодия. Сейчас этот метод уже во многом усовершенствован, в клинике Альтравита мы имеем возможность проводит оплодотворение методом ИМСИ. В этом случае под высоким оптическим увеличением происходит выбор наиболее совершенного сперматозоида, потом его вводят внутрь яйцеклетки, происходит оплодотворение.

Множество пар обрели радость родительства благодаря современным методикам лечения! Современная андрологическая и эмбриологическая лаборатория позволяет нам успешно решать проблемы с зачатием при всех видах мужского бесплодия.