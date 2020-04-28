2020-04-27T23:45:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 28 апреля 2020 года: 29 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 28 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Сколько продлится эпидемия с таким количеством заболевших, неизвестно.Сколько продлится эпидемия с таким количеством заболевших, неизвестно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мурманская область в последние сутки отличилась – взяла рекорд в 1000 зараженных коронавирусом. Как это отразится на его месте в рейтинге регионов по количеству заболевших в России, узнаем совсем скоро. А ведь только накануне Заполярье вытеснили из пятерки лиедровна шестую строчку

Тем не менее, согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области в регионе подтверждено 1056 случаев новой коронавирусной инфекции. 966 пациентов с диагнозом COVID-19 госпитализированы, семеро из них – в тяжелом состоянии в областной больнице. 86 человек врачам удалось вылечить, а четверых они, к сожалению, потеряли.

Географическая картина поражает своей стабильностью. По-прежнему Мурманск и главный очаг эпидемии разделяет лишь свинцовая гладь Кольского залива. Если в столице Заполярья 29 заболевших, то на масштабной стройке в Белокаменке – 867 человек. До второго очага коронавирусной инфекции – 196 километров. В Апатитско-Кировской агломерации – 109 зараженных.

В остальных муниципалитетах ситуация более стабильна: Печенгском районе – 17, Североморске – 9, Полярном – 6, Снежногорске – 5, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по трое, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – по одному.

Между тем, в Мурманской области развернуто в 1,7 раза больше ковидных коек, чем рекомендовано в такой ситуации. А вот превращать крупнейшие отели города-героя в обсерваторы пока не собираются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Более 100 жителей региона, работающих в Белокаменке, при их желании надо вывезти». Андрей Чибис поручил подготовить для рабочих-северян отдельный обсерватор (Подробности)

Эпидемия коронавируса не остановит стройки в Мурманской области. В Заполярье планируют потратить почти 5 миллиардов рублей на строительство и капремонт объектов (Подробности)

Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область выбыла из пятерки лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России. Заполярье дышит в спину Дагестану (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: BBC сравнила Белокаменку с китайским Уханем
Опять двадцать пять: в Мурманской области ожидаются снег и ветер
Житель Полярного распечатал на принтере поддельный пропуск в город для своей невестки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 276 северян, оставшихся без работы, получили по 27899 рублей
Пытавшихся убежать в Норвегию по Баренцеву морю сирийцев задерживали с вертолетом и стрельбой
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Меры соцподдержки необходимо продлить и на май»
Кто входит в оперативный штаб Мурманской области по борьбе с коронавирусом
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область выбыла из пятерки лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса не остановит стройки в Мурманской области
Житель Приднестровья притворился мурманчанином, чтобы получать повышенную северную пенсию
Создадут ли в отелях Мурманска обсерваторы для рабочих из Белокаменки
Этой зимой из городов и поселков Мурманской области вывезли больше 2 миллионов кубометров снега
Где в Мурманской области лучше всего соблюдают самоизоляцию
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В Мурманской области развернуто в 1,7 раза больше ковидных коек, чем предписано нормативом