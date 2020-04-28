Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 28 апреля 2020 года: 29 зараженных, 4 умерших

Мурманская область в последние сутки отличилась – взяла рекорд в 1000 зараженных коронавирусом. Как это отразится на его месте в рейтинге регионов по количеству заболевших в России, узнаем совсем скоро. А ведь только накануне Заполярье вытеснили из пятерки лиедровна шестую строчку…

Тем не менее, согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области в регионе подтверждено 1056 случаев новой коронавирусной инфекции. 966 пациентов с диагнозом COVID-19 госпитализированы, семеро из них – в тяжелом состоянии в областной больнице. 86 человек врачам удалось вылечить, а четверых они, к сожалению, потеряли.

Географическая картина поражает своей стабильностью. По-прежнему Мурманск и главный очаг эпидемии разделяет лишь свинцовая гладь Кольского залива. Если в столице Заполярья 29 заболевших, то на масштабной стройке в Белокаменке – 867 человек. До второго очага коронавирусной инфекции – 196 километров. В Апатитско-Кировской агломерации – 109 зараженных.

В остальных муниципалитетах ситуация более стабильна: Печенгском районе – 17, Североморске – 9, Полярном – 6, Снежногорске – 5, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по трое, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – по одному.

Между тем, в Мурманской области развернуто в 1,7 раза больше ковидных коек, чем рекомендовано в такой ситуации. А вот превращать крупнейшие отели города-героя в обсерваторы пока не собираются.

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