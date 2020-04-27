2020-04-27T14:47:25+03:00
Дом. Семья

В Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень

Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Милому тюлененку скоро исполнится 5 месяцев. Фото: скринМилому тюлененку скоро исполнится 5 месяцев. Фото: скрин
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Хорошими известиями порадовал Мурманский морской биологический институт. В Мурманской области зафиксировали уникальный случай – впервые в истории российской науки в неволе родился серый атлантический тюлень! Это событие произошло еще в разгар полярной ночи, в декабре прошлого года. Щенок ластоногого, которого назвали Тимом, появился на свет в аквакомплексе ММБИ в Полярном. Мать тюлененка живет под присмотром северных ученых уже 14 лет, а отец малыша из дикой природы.

- Мы сразу не стали оглашать этот факт, потому что не знали, выживет маленький ластоногий или нет. Но с ним все хорошо, 5 мая ему исполнится пять месяцев. Тим уже получил «прописку» в Мурманской области и настоящие документы, которые ему выдал Росприроднадзор. Малыш растет не по дням, а по часам и активно осваивает первые азы в работе с человеком. Пока Тим научился уверенно выходить на помост и на платформу для взвешивания. Регулярно измеряем ему рост, вес и другие физиологические параметры. Также тюлененка обучаем определенным командам, чтобы он ладил с людьми, - рассказывает научный сотрудник лаборатории биотехнических систем Мурманского морского биологического института Александр Зайцев.

По словам ученого, тюлени при институте живут в открытых вольерах. На животных действует температура, воздух, непогода. Условия максимально приближены к естественной среде. Сотрудники ММБИ изучают цветовое зрение ластоногих, их адаптацию в неволе, влияние на них электромагнитных полей.

В Мурманской области в неволе появился на свет серый тюлененок.Автор: ММБИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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