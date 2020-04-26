Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 26 апреля 2020 года: 24 зараженных, 4 умерших
Мурманск оказался практически в эпицентре эпидемии коронавируса, которая полыхает на Кольском полуострове. Однако пандемия хоть и затронула столицу Заполярья, но пока не сильно, сосредоточив все свои силы на западном берегу Кольского залива.
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманской области COVID-19 подхватил 961 человек. Из них в больницах под наблюдением врачей остается 886 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Жизни четырех человек коварная инфекция унесла, еще 71 человека медикам удалось излечить. Предварительно положительный результат на коронавирус обнаружен у четырех северян.
В самой столице Заполярья как и в других 12 муниципалитетах ситуация за сутки не извенилась. В Мурманске – 24 заболевших, в Апатитах с Кировском – 100, Печенгском районе – 14, ЗАТО Александровск – 10, Североморске – 8, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по три, Полярных Зорях – два, а в Кандалакше, Ковдорском и Ловозерском районах – по одному. Отличилась только Белокаменка, прибавив за сутки 105 зараженных. Общее количество подтвержденных случаев на западному берегу Кольского залива – 791 рабочий.
Тем временем, тотальная дезинфекция добралась и до Заполярья. Специальным раствором с хлоркой уже обработали железнодорожный вокзал в Мурманске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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