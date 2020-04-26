2020-04-25T23:41:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 апреля 2020 года: 961 заболевший, 4 – с предварительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 26 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус не отпускает Заполярье.Коронавирус не отпускает Заполярье.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится с каждым днем все более напряженной. Шутка ли! На 730 тысяч человек населения Заполярья 961 подтвержденный случай COVID-19. Именно столько согласно статистике регионального оперативного штаба в регионе заболевших.

За сутки зараженных прибавилось на 105 человек. Правда, вместе с ними выросло и число выздоровевших – 71 северянин. К счастью, статистика летальных исходов стоит на месте. Их по-прежнему четыре.

Справедливости ради надо отметить, что прибавление инфицированных за минувшие сутки случилось только среди рабочих Белокаменки. Теперь на стройке на западном берегу Кольского залива коронавирусом болеет 791 человек. В остальных муниципалитетах ситуация стабильна: в Апатитско-Кировской агломерации – 100 зараженных, Мурманске – 24, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, в Оленегорске, Мончегорске и Кольского района – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – один.

Между тем, в Мурманской области началась тотальная дезинфекция общественных мест. Обработку уже прошел железнодорожный вокзал в столице Заполярья. Также в правительстве региона отметили, что могу в ближайшее время начать использовать электронные браслеты и где можно узнать информацию о поддержке бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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