Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 апреля 2020 года: 961 заболевший, 4 – с предварительным диагнозом

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится с каждым днем все более напряженной. Шутка ли! На 730 тысяч человек населения Заполярья 961 подтвержденный случай COVID-19. Именно столько согласно статистике регионального оперативного штаба в регионе заболевших.

За сутки зараженных прибавилось на 105 человек. Правда, вместе с ними выросло и число выздоровевших – 71 северянин. К счастью, статистика летальных исходов стоит на месте. Их по-прежнему четыре.

Справедливости ради надо отметить, что прибавление инфицированных за минувшие сутки случилось только среди рабочих Белокаменки. Теперь на стройке на западном берегу Кольского залива коронавирусом болеет 791 человек. В остальных муниципалитетах ситуация стабильна: в Апатитско-Кировской агломерации – 100 зараженных, Мурманске – 24, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, в Оленегорске, Мончегорске и Кольского района – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше, Ковдоре и Ловозерском районе – один.

Между тем, в Мурманской области началась тотальная дезинфекция общественных мест. Обработку уже прошел железнодорожный вокзал в столице Заполярья. Также в правительстве региона отметили, что могу в ближайшее время начать использовать электронные браслеты и где можно узнать информацию о поддержке бизнеса.

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