2020-04-25T03:34:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 24 зараженных, 4 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Повсеместная дезинфекция поможет защититься от коронавируса.Повсеместная дезинфекция поможет защититься от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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То ли, как говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис, тестов на коронавирус в городе стали проводить больше, то ли подвела под монастырь недобросовестная самоизоляция, но Мурманск перешагнул рубеж в 20 заболевших и продолжает закреплять этот сомнительный успех.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе подтверждено 856 случаев COVID-19, что позволяет ему оставаться на пятом месте в рейтинге по количеству заболевших в России, буквально дыша в спину регионам-миллионникам.

Но вернемся на Кольский полуостров, где врачи смогли исцелить от коронавируса уже 70 пациентов, но жизнь четверым, увы, спасти не удалось. В больницах Мурманской области остаются 782 человека, у которых подтвердился COVID-19. Предварительно положительный диагноз поставлен по-прежнему четверым.

Между тем в столице Заполярья количество зараженных уже достигло 24 человек. Рост виден невооруженным глазом, хотя, кончено, по сравнению с Белокаменкой Мурманск выглядит словно капля в Кольском заливе, который отделяет его от главного очага инфекции - Белокаменки. Ведь на стройке заболевших - 494. Прирост есть и в Апатитах с Кировском – там вирус подхватило уже 100 местных жителей.

Остальные муниципалитеты, к счастью, не могут похвастаться такими впечатляющими цифрами. В Печенгском районе подтверждено 14 случаев COVID-19, ЗАТО Александровск – 10, Североморске – 8, Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе – по три, Полярных Зорях – два, а в Кандалакше, Ковдорском и Ловозерском районах – по одному.

Рост заболеваемости в областном центре, кстати, вполне может быть объяснен несоблюдением самоизоляции, индекс которой падает день ото дня. Глава региона не исключает, что ограничения придется продлить и после 30 апреля, а с мая ввести для северян электронные пропуска.

В качестве поддержки соцработникам пообещали премии по 10 тысяч рублей. Бизнес уже ухватился за протянутую правительством области руку помощи. А северяне могут помочь другим, приняв участие в акции «Тележка добра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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