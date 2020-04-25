Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 заболевших, 4 – с предварительным диагнозом

Прирост почти в сотню зараженных за сутки становится уже привычной ситуацией в Мурманской области. Увы, очередная сводка оперативного штаба Мурманской области лишь подтверждает эту гипотезу.

К 25 апреля количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Заполярье достигло 856 человек. Это позволило Мурманской области не только войти, но и укрепиться в пятерке лидеров по количеству заболевших COVID-19 в России, составив компанию регионам-миллионникам. Губернатор Андрей Чибис уже поспешил успокоить северян, что число инфицированных в Заполярье будет только расти, поскольку лаборатории наращивают свои мощности, благодаря чему удается выявить носителей вируса. Тем не менее, в Апатитах и Кировске закрыли на карантин сразу три спецучреждения … для перестраховки.

И количество заболевших, действительно, продолжает расти, но отнюдь не одинаково во всех муниципалитетах. По сложившейся традиции, самый большой прирост по-прежнему на масштабной стройке в Белокаменке, где COVID-19 уже подхватили 686 рабочих (+192 за сутки). Не отстает от главного очага инфекции в регионе и Апатитско-Кировская агломерация – 100 зараженных. В других муниципалитетах рост не столь впечатляющий: в Мурманске – 24 заболевших, Печенгском районе – 14, Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, в Оленегорске и Мончегорске – по трое, Полярных Зорях – два и Кандалакше и Ловозерском районе – один. Но если накануне в рейтинга дебютировала Кола с тремя инфицированными, то теперь эстафетная палочка перешла к Ковдорскому району, где подтвержден первый случай коронавируса.

Между тем, заполярные врачи уже смогли вылечить от коронавиурса 70 пациентов, четырех они, к сожалению, потеряли. Мобильный госпиталь, развернутый недалеко от Белокаменки, уже принял первых пациентов.

В правительстве региона же все громче и чаще звучат разговоры о продлении ограничений и после 30 апреля, а заодно и введении режима электронных пропусков и трекер-браслетов. Последние предназначаются для пациентов с легкой формой. Тем более, что мурманчане не могут похвастаться добросовестной самоизоляцией. Однако и про помощь северянам не забывают. Так, например, в Мурманске проходит акция «Тележка добра», а предложенные меры поддержки малого и среднего бизнеса начали пользоваться популярностью. А соцработники получат премии по 10 тысяч рублей.

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