Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 24 апреля 2020 года: 24 зараженных, 4 умерших

Несмотря на то, что Мурманск – самый большой город за Полярным кругом, короновирус до него хоть и добрался, но расцвести так, как в Белокаменке и Апатитах с Кировском, все же не смог. Но может все еще впереди?

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области в регионе подтверждено 663 случаев COVID-19. Шесть пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в Мурманскую областную больницу. Однако, по данным заполярного Роспотребнадзора, в 90% случаев северяне переносят инфекцию бессимптомно. Тем не менее, врачи излечили от коронавируса уже 64 пациента, четверых, увы, все же потеряли. Медики продолжают бороться за жизнь 542 человек, заразившихся COVID-19. Предварительно положительный диагноз поставлен по-прежнему 7 людям.

В Мурманске количество заболевших растет, но до масштабов двух основных очагов этой опасной инфекции в области городу-герою далеко. В столице Заполярья короновирус подтвердился у 24 жителей. Тогда как в Белокаменке COVID-19 подхватили уже у 494 рабочих, а в Апатитско-Кировской агломерацией – 100 человек. Остальные муниципалитеты, к огромному облегчению, пока не проявляют особой прыти в этой гонке. В Печенгском районе короновирусом заразилось 14 жителей, ЗАТО Александровск – 10, Североморске – 8, Оленегорске и Мончегорске – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше и Ловозерском районе – по одному. Также новичком в этом рейтинге стал Кольский район, где коронавирус диагностировали у трех человек.

Между тем, мурманчанам, которым надоело сидеть дома, из правительства области грозят рейдами Роспотребнодзора и ГИБДД в общественном транспорте и такси. Однако возобновили работу МФЦ, а вот для парикмахерских пока горит красный свет.

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