2020-04-23T11:51:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Лаборатория «ФабЛаб. Мончегорск» делает уникальные приспособления в помощь врачам, лечащим коронавирус

Медработники, которые должны носить маски часами, оценили изобретение
Ника СВЕТЛОВА
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В научно-технической лаборатории выпускают фиксаторы, разработанные школьником из Канады. Фото: Кольская ГМКВ научно-технической лаборатории выпускают фиксаторы, разработанные школьником из Канады. Фото: Кольская ГМК
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Коронавирус — вызов для науки. В разных странах сейчас изобретают лекарство от новой болезни, предприятия переквалифицируются на выпуск аппаратов ИВЛ, костюмов защиты и медицинских масок. А вот канадский школьник Куинн Рони изобрел небольшую деталь — фиксатор, которая имеет огромное значение: благодаря ей медработникам легче носить маски. И сейчас выпуском этого приспособления занялись в научно-технической лаборатории «ФабЛаб. Мончегорск», созданной при содействии компании «Норникель».

Увидели и загорелись идеей

Многие, не сталкивавшиеся с этим ранее, неприятно удивятся тому, как неудобно носить элементы защиты. От той же медицинской маски уже через час начинают болеть уши, она давит на нос и щеки. В сети медработники делятся своими фотографиями, сделанными в конце смены (а она из-за коронавируса часто длится дольше положенного) — на коже отчетливо видны красные следы и натертости от маски. Именно поэтому Куинн Рони задумался, как помочь людям в белых халатах.

Обычная маска при долгом ношении вызывает дискомфорт. Фото: Кольская ГМК

Обычная маска при долгом ношении вызывает дискомфорт. Фото: Кольская ГМК

И изобрел простую на вид вещь, которая снимает нагрузку от маски, позволяет ей защищать от вируса, но при этом не натирать кожу. Пластиковая полоска с зубчиками размещается на затылке, а за ее выступы фиксируются резинки от маски — так они не касаются ушей и медицинское изделие менее давит на щеки и нос, при этом плотно прилегает к лицу, что важно для тех, кто сутки напролет контактирует с больными с COVID-19.

Ученые из «ФабЛаб. Мончегорск» узнали об изобретении через группу «IMAKE | Инженерный марафон» - она создана под марафон для талантливых школьников, который «Норникель» проводит в городах присутствия. И загорелись идеей, что и наши врачи достойны того, чтобы работать с комфортом.

- Идея понравилась, и мы решили помочь медикам. За неделю изготовили более 50 держателей, которые уже передали в больницы Мончегорска и Печенгского района. Мы будем продолжать их печатать - сделаем столько, сколько будет нужно. Первые отзывы уже есть - медики благодарят за помощь. Обращаются к нам и другие северяне, увидевшие информацию о нашей акции в интернете и на телевидении, - говорит директор «ФабЛаб. Мончегорск» Наталья Трещева.

Это простое устройство позволяет снять дискофорт. Фото: Кольская ГМК

Это простое устройство позволяет снять дискофорт. Фото: Кольская ГМК

Сделать лучше

Фиксатор делают на двух 3D-станках. Процесс не очень быстрый, но идет в хорошем темпе - за смену получается 28 изделий. Помимо этого, выпускают еще и носовой зажим-фиксатор — это уже ноу-хау научно-технической лаборатории в Мончегорске. Здесь к делу подошли со всей ответственностью, даже канадское изобретение усовершенствовали.

И вглядит эстетично. Фото: Кольская ГМК

И вглядит эстетично. Фото: Кольская ГМК

- Упростили толщину и придумали в самом креплении небольшие дырочки, чтобы можно было не постоянно надевать маску, а фиксировать ее, что позволяет оперативно менять изделие, снимать, надевать либо опускать чуть ниже для удобства, - рассказывает детали главный специалист корпоративных программ Кольской ГМК Анна Супрунюк. – Это говорит о том, что в «ФабЛаб» работают неравнодушные люди, готовые прийти на помощь нуждающимся в любых жизненных ситуациях.

Зажимы-фиксаторы в больницу Мончегорска направляют безвозмездно, лишь бы медработникам было легче. Ранее «Норникель» помог Мончегорской ЦРБ переоборудовать инфекционные палаты с учетом необходимости снабжения кислородом. На первоочередные потребности было выделено 117 миллионов рублей. Аппараты ИВЛ и средства защиты также закупаются в Печенгскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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