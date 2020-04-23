Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 23 зараженных, 3 умерших

Вот уже которую неделю столица Заполярья прочно держится в середине рейтинга заболеваемости в Мурманской области. И, судя по последней сводке регионального оперативного штаба, сдавать свои позиции не собирается.

За сутки количество зараженных COVID-19 в Мурманской области выросло до 606 человек. Прирост снова оказался большим - 97 человек. К счастью, растет и количество тех, кого врачи смогли поставить на ноги. Правда, здесь темпы не столь впечатляющие. Пока речь идет о 61 пациентах. В борьбе за жизнь троих медики проиграли. По-прежнему в больницах региона остается 542 человека, у которых подтвердился коронавирус. Предварительно положительный диагноз поставлен еще 7.

В самом Мурманске COVID-19 подхватило всего 23 человек. Это в 19 раз меньше, чем в Белокаменки, где опасную инфекцию подтвердили уже у 451 рабочего. Разница с Апатитско-Кировской агломерацией менее впечатляющая – там заболевших меньше чем в 4 раза больше, то есть 91. Остальные муниципалитеты отстают от столицы Заполярья, но нельзя сказать, что намного. Так, в Печенгском районе – 14 зараженных, ЗАТО Александровск – 10, Североморске – 7, Оленегорске и Мончегорске – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше и Ловозерском районе – по одному.

Между тем, мурманчанам надоело сидеть на самоизоляции. И пока одни откровенно страдают в четырех стенах от безделья, ультрамарафонец Максим Цыбульский устроил 10-часовую тренировку в двухкомнатной квартире, пробежав 100 километров.

Так, что найти, как провести время с пользой, можно – было бы желание. Его тоже стоит поискать, поскольку в «белом доме» ужесточили требования к мурманчанам. В первую очередь это коснулось тех, кто решил приехать во время эпидемии на север, - им, как и землякам, вернувшимся из заграницы, придется провести 14 дней в самоизоляции. Всем же остальным прежде, чем покинуть пределы своей квартиры, необходимо заполнить объяснительную для полиции. В каких случаях это надо делать, читайте здесь.

Тем же, кто хочет провести время с пользой, да еще и заработать, приглашают на общественные работы по благоустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на льготные займы предпринимателям Мурманской области выделили 50 миллионов рублей. Глава заполярного региона Андрей Чибис решил поддержать малый и средний бизнес (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru