Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 апреля 2020 года: 16 зараженных, 3 умерших

Что ж, Заполярье, к великой радости его жителей, пока обходится без значительного увеличения числа зараженных коронавирусом. Тем не менее радоваться пока все же рано.

Согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, подтверждено 438 случаев COVID-19. За минувшие сутки было выявлено еще 35 заболевших этой опасной инфекцией. Правда, выросло и число тех, кого заполярные врачи смогли поставить на ноги, а таких уже 32 человека, среди которых один ребенок. Увы, трех пожилых северянок медики спасти не смогли. Под наблюдением находятся 403 человека. Не меняется которые сутки и количество предварительно положительных диагнозов – их по-прежнему 16.

Собственно говоря, по стечению обстоятельств именно столько заболевших теперь и в Мурманске. Областной центр в последнее время упорно прибавлял по одному заболевшему в сутки, но тут решил отличиться и добавил к своей статистике сразу троих. Скорее всего, один из них - врач отделения гинекологии Мурманской областной больницы, которое до 30 апреля закрыто на карантин. Но, несмотря на прирост, столице Заполярья все же далеко еще до двух основных очагов коронавируса в регионе.

Главная вспышка по-прежнему остается на строительной площадке в Белокаменке, где количество заболевших достигло 317 человек. Второй по величине очаг – в Апатитско-Кировской агломерации, где 72 подтвержденных случая COVID-19. Остальные муниципалитеты, за исключением Североморска, удивляют своим постоянством: по 10 зараженных в Заполярном и ЗАТО Александровск, трое – в Оленегорске, по два – в Мончегорске и Полярных Зорях и один – в Кандалакше. В столице Северного флота количество заболевших выросло до пяти.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже заметил, что на улицах Мурманска полно людей, не понимающих всю опасность ситуации, и пообещал закрутить гайки. Между тем сотрудники полиции уже начали выписывать штрафы нарушителям режима самоизоляции. Пока данных по столице Заполярья нет (их стоит ожидать в самое ближайшее время), но в Кировске, например, блюстители порядка составили уже 32 протокола.

Но от кнута перейдем к прянику. В Мурманске продолжают выплачивать повышенное пособие по безработице. Им осчастливили уже 63 человека. Также родителям, оставшимся без заработка по вине эпидемии, положено повышенное пособие на ребенка в 4200 рублей.

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