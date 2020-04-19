Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 19 апреля 2020 года: 12 зараженных, 2 человека умерли

Вот уже три недели каждый день мурманчане с замиранием сердца ждут информации от оперативного штаба Мурманской области с обновленными данными о количестве заболевших коронавирусом.

Согласно последней информации, в регионе 357 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 33 челоека. Такая же ситуация с выздоровевшими - плюс один за сутки. К сожалению, количество жертв коронавируса 18 апреля выросло до двух человек. В Мурманской областной больнице умерла 73-летняя женщина, которая 13 апреля вернулась из Санкт-Петербурга. Под наблюдением медиков остается 327 пациентов. Еще 16-ти поставлен предварительный диагноз.

Несмотря на второй летальный случай, Мурманск продолжает держать оборону – в городе 12 подтвержденных случаев COVID-19. А ведь на противоположной стороне от заполярной столицы находится основной очаг коронавируса в регионе – масштабная стройка в Белокаменке, где заболели уже 258 рабочих. Не утихает вспышка в Апатитско-Кировской агломерации, где коронавирус подхватили уже 59 местных жителей. Ухудшается ситуация и в других муниципалитетах: по 10 заболевших – в Заполярном и ЗАТО Александровск, три - в Североморске, по два – Мончегорске и Полярных Зорях, один – в Кандалакше.

Между тем, мурманчане устали сидеть на самоизоляции и пытаются вернуться к привычному образу жизни. Октябрьский районный суд Мурманска вынес очередное решение о принудительной госпитализации супружеской пары, контактировавшей с больной коронавирусом.

Кстати, из-за эпидемии коронавируса Благодатный огонь в Мурманск прибудет только после того, как закончится карантин.

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