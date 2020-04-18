Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 18 апреля 2020 года: 11 зараженных, 1 человек умер

По последним данным оперативного штаба Мурманской области ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильно тревожной. К концу третьей недели эпидканикул число зараженных COVID-19 в Заполярье выросло до 324 человек. Нового прироста пока не было, но это отнюдь не значит, что его не стоит ожидать уже в самое ближайшее время.

Тем не менее основной очаг коронавирса по-прежнему базируется на западном берегу Кольского залива, на промплощадке в Белокаменке. Там уже насчитывается 231 заболевший. Мурманск отделен от него лишь водной гладью залива. Однако подтвержденных случаев в городе в 21 раз меньше – всего 11.

Не спадает напряжение в Апатитско-Кировской агломерации. Несмотря на то, что вот уже почти две недели как выехать из этих городов можно только по очень веской причине, а попасть обратно только по прописке – количество заболевших там достигло уже 58 человек.

На их фоне ситуация в четырех других муниципалитетах стабильная. В Заполярном, ЗАТО Александровск, Мончегорске, Североморске и Кандалакше прироста нет. А вот Полярные Зори, которые еще несколько часов назад были в зеленой зоне, в пору "поздравить" с дебютом – 1 заболевший.

К слову, первые пять человек, потерявшие работу из-за коронавируса, получили обещанные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом выплаты в 27899 рублей.

Роспотребнадзор Мурманской области получил полномочия подтверждать результаты анализов на COVID-19, а в областной больнице появится кислородная станция.

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