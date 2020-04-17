Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 17 апреля 2020 года: 11 зараженных, 1 человек умер

В Мурманской области COVID-19 хозяйничает с конца марта, и, несмотря на все усилия властей, добрался и до самого крупного города региона. Столица Заполярья стойко держит оборону. Число заболевших постепенно растет, но до основного очага коронавируса на Крайнем Севере – Белокаменки ей еще далеко.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе подтверждено 318 случаев новой опасной инфекции. Большая часть заболевших – а именно 229 человек – это рабочие с масштабной стройки на западном берегу Кольского залива. В самом Мурманске пока 11 зараженных. Скажем так, в рейтинге до сотни заболевших у него второе почетное третье место. Первые две строчки занимают Кировск и Апатиты, где на двоих уже 56 подтвержденных случаев.

В хвосте этого рейтинга плетутся все остальные: ЗАТО Александровск с 9 заболевшими, Заполярный с 8, Мончегорск и Североморск – с двумя в каждом городе и Кандалакша – с одним зараженным. В Полярных Зорях единственный предварительно положительный случай, к счастью, не подтвердился.

Однако жители Мурманска, видимо окрыленные такой ситуацией, решили постепенно возвращаться к привычному образу жизни. По крайне мере, индекс самоизоялции согласно «Яндекс. Картам» в городе упал до 2,6 баллов.

дезертиров: люди дорожат работой и даже если соглашаются пообщаться с прессой, то на условиях полной анонимности. Тем не менее никакой паники в Белокаменке нет, да и люди с признаками ОРВИ толпами по стройке не ходят.

* Имена изменены.

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