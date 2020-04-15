Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 апреля 2020 года: 9 заболевших, 1 человек умер

Несмотря на то, что ситуация с короновирусом в Мурманской области становится все тревожнее, столица Заполярья держится молодцом.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области в регионе подтверждено 268 случаев COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных не выросло.

Однако пока что Мурманск держится в середине рейтинга по числу заболевших в Заполярье – всего 9 случаев. В то время как на противоположном берегу Кольского залива находится очаг эпидемии COVID-19 – Белокаменка с 206 зараженными. В Апатитах и Кировске ситуация более оптимистичная – 36 случаев на два города. Еще более спокойно в других муниципалитетах: в Заполярном - 6, Снежногорске – 4, Полярном - 3, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.

Общее число излечившихся от новой коронавирусной инфекции к 16 апреля достигло 15. Однако в Заполярье прогнозируется серьезных рост заболевших, и есть вероятность, что пациентов с легкой формой не будут госпитализировать – они останутся лечиться дома под присмотром электронных браслетов. Приобретение специальных устройств обойдется бюджету почти в 1,5 миллиона рублей.

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