Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" для детей и родителей "#мойдодыр"
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
— И в ванне, и в бане,
Всегда и везде
— Вечная слава воде!
Многие из нас помнят эти строки из «Мойдодыра» Корнея Чуковского наизусть. Любимая сказка вдохновила «Комсомолку» на конкурс.
Если ваш ребенок любит играть с водой, помогает вам стирать, убираться, не забывает умываться и чистить зубы, то скорее фотографируйте эти моменты вашей жизни. И вам будет память, и можно выиграть призы от наших партнеров!
Присылайте в нашу редакцию фотографию вашего ребенка с разнообразными сюжетами по теме «Мойдодыр». Мы ждем ваши снимки на электронный адрес web@kpmk.ru или в сообщения нашей группы в «ВКонтакте». Также фото можно загрузить самостоятельно через форму ниже.
Зовите друзей и родных голосовать за вас, тогда вы точно наберете больше всех «лайков». Конкурс проводится с 10 по 30 апреля, победителей назовем 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU