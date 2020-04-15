2020-04-15T15:57:23+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" для детей и родителей "#мойдодыр"

Мы ждем ваши фотографии на тему воды, уборки и веселья
Ника СВЕТЛОВА
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Мы ждем ваши фотографии по теме "Мойдодыр"!Мы ждем ваши фотографии по теме "Мойдодыр"!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане,

— И в ванне, и в бане,

Всегда и везде

— Вечная слава воде!

Многие из нас помнят эти строки из «Мойдодыра» Корнея Чуковского наизусть. Любимая сказка вдохновила «Комсомолку» на конкурс.

Если ваш ребенок любит играть с водой, помогает вам стирать, убираться, не забывает умываться и чистить зубы, то скорее фотографируйте эти моменты вашей жизни. И вам будет память, и можно выиграть призы от наших партнеров!

Присылайте в нашу редакцию фотографию вашего ребенка с разнообразными сюжетами по теме «Мойдодыр». Мы ждем ваши снимки на электронный адрес web@kpmk.ru или в сообщения нашей группы в «ВКонтакте». Также фото можно загрузить самостоятельно через форму ниже.

Зовите друзей и родных голосовать за вас, тогда вы точно наберете больше всех «лайков». Конкурс проводится с 10 по 30 апреля, победителей назовем 1 мая.

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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