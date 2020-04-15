Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 15 апреля 2020 года: 9 зараженных, 1 человек умер

По последней информации оперативного штаба Мурманской области ситуация в регионе с коронавирусом становится все более тревожной – не прошло и двое суток как количество заболевших вновь увеличилось вдвое и на этот раз достигло 268 человек.

От очага новой короновирусной инфекции в Заполярье Мурманск отделяет лишь гладь Кольского залива. Пока количество зараженных в Белокаменке только растет – сейчас их насчитывается 206 человек, областной центр продолжает держать оборону – лишь 9 заболевших. Не перекинется ли эпидемия на Мурманск? Этого сказать не может никто. Пока город-герой даже не на второй и даже не на третьей строчке рейтинга заболеваемости в регионе. Эти места удерживают Кировск и Апатиты, где выявлено 24 и 12 случаев COVID-19 соответственно. Остальные зараженные выявлены в Заполярном - 6, Снежногорске – 4, Полярном - 3, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.

Кстати, характерное отличие эпидемии коронавируса на Крайнем Севере от других стран и даже российских регионов, то, что в Заполярье болеет в основном не старшее поколение, а трудоспособное население в возрасте от 18 до 45 лет.

Между тем, счет в борьбе COVID-19 и медиков стал 14:1. Еще четырех человек вылечили и выписали из больницы, а количество жертв, к счастью, за минувшие сутки не увеличилось.

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