2020-04-13T23:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 14 апреля 2020 года: 8 зараженных, 1 человек умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 14 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманске чуть лучше чем в Кировске, Апатитах и Кольском районе.Ситуация с коронавирусом в Мурманске чуть лучше чем в Кировске, Апатитах и Кольском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильно тревожной.

В Заполярье подтвержден 131 случай COVID-19. В Мурманске, несмотря на то, что он является самым крупным городом за Полярным кругом, пока выявлено только 8 зараженных жителей. Основной удар коронавируса приходится на Кольский район, где диагноз подтвердился у 81 человека, и Апатиты с Кировском, где зафиксировано 27 случаев. Еще 6 северян с COVID-19 выявили в ЗАТО Александровск, 5 – в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске, по одному – в Североморске и Кандалакше.

Мурманск и очаг новой опасной инфекции разделяет Кольский залив. Однако это не спасло пожилую мурманчанку. В Мурманском клиническом многопрофильном центре умерла 67-летняя женщина с пневмонией. Короновирус у нее подтвердили уже после смерти. Пульмонологию и реанимацию закрыли на карантин, а персонал и пациентов проверили на COVID-19 – к счастью, все результаты анализов оказались отрицательные.

Тем не менее, министерство здравоохранения Мурманской области продолжает наращивать мощности. Так, например, лаборатория Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи приобрела новую тест-систему с высокой чувствительностью для диагностики COVID-19. Теперь количество исследований в сутки достигнет тысячи.

А вот режим самоизоляции жители Мурманска соблюдают лучше в выходные, с наступлением будней индекс самоизоляции резко падает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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