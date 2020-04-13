Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 13 апреля 2020 года: 7 заболевших

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманске 7 заболевших коронавирусом. За сутки число зараженных увеличилось на одного человека.

Лидер по числу человек с COVID-19 не изменилось - это Кольский район (79 человек). На втором месте по числу зараженных COVID-19 - в Апатитах и Кировске (27 человек), 7 в Мурманске, 6 - в ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше. Всего - 128 человек в Мурманской области. 10 из их числа уже вылечились.

Самая многочисленная группа человек с коронавирусом - 71% - это лица от 18 до 45 лет. Еще 21% - от 46 до 65 лет, 5% - дети, 3% - от 66 до 80 лет.

Напомним, 11 апреля стало известно, что в многопрофильном центре Мурманска умерла 67-летняя женщина, которую лечили от пневмонии, также у нее оказался предварительно положительный диагноз. Тесты на коронавирус пришлось сдавать и врачам, которые ее лечили. У всех - отрицательный результат.

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