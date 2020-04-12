Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 12 апреля 2020 года: 6 заболевших, умерла пациентка с подозрением на коронавирус

В Мурманске за сутки, к счастью, не изменилось число заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба при правительстве региона, в столице Заполярья - 6 человек с COVID-19. Всего по Мурманской области - 67 заболевших и 87 с предварительно положительным диагнозом, в том числе один несовершеннолетний.

При этом 10 человек уже полностью вылечились от коронавируса. Но есть и грустная новость: 11 апреля стало известно, что в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре умерла 67-летняя пациентка, проходившая лечение от пневмонии. Ей в обязательном порядке был сделан анализ на COVID-19, который уже после смерти женщины оказался предварительно положительным. Сейчас ожидается результат второго теста.

На фоне коронавируса в Мурманске и области - нехватка донорской крови.

Полицейские продолжают рейды и находят нарушителей режима самоизоляции. Одна такая проверка прошла на КП-2.

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