2020-04-11T23:31:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 12 апреля 2020 года: 6 заболевших, умерла пациентка с подозрением на коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 12 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Полицейские продолжают проверять, как жители Мурманска соблюдают режим самоизоляции.Полицейские продолжают проверять, как жители Мурманска соблюдают режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мурманске за сутки, к счастью, не изменилось число заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба при правительстве региона, в столице Заполярья - 6 человек с COVID-19. Всего по Мурманской области - 67 заболевших и 87 с предварительно положительным диагнозом, в том числе один несовершеннолетний.

При этом 10 человек уже полностью вылечились от коронавируса. Но есть и грустная новость: 11 апреля стало известно, что в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре умерла 67-летняя пациентка, проходившая лечение от пневмонии. Ей в обязательном порядке был сделан анализ на COVID-19, который уже после смерти женщины оказался предварительно положительным. Сейчас ожидается результат второго теста.

На фоне коронавируса в Мурманске и области - нехватка донорской крови.

Полицейские продолжают рейды и находят нарушителей режима самоизоляции. Одна такая проверка прошла на КП-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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