Коронавирус в Мурманске, последние новости на 11 апреля 2020 года: 6 заболевших, 2 человек выздоровели

Уже которую неделю подряд Мурманск не занимает лидирующие позиции в области по числу заболевших коронавирусом. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в областном центре 6 заболевших и два излечившихся.

Для сравнения, лидер региона - Кольский район (26 заболевших), затем идет Апатиты и Кировск (21 заболевший). 6 человек - в ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске и 1 - в Североморске. Всего диагноз COVID-19 поставлен 67 людям в Мурманской области, у 83 - предварительно положительный диагноз, 55 - на обсервации, 40- сняты с нее.

Больше всего человек с коронавирусом (71%) - это люди в возрасте от 18 до 45 лет. 21% - от 46 до 65 лет, 5% - дети и 3% - от 55 до 80 лет.

Напомним, Мурманская область оказалась в лидерах среди регионов по эффективности принимаемых мер в условиях распространения COVID-19.

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