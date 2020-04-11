2020-04-10T23:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области, последние новости на 11 апреля 2020 года: 67 заболевших, 83 человека с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 11 апреля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области - 67 заболевших коронавирусом.В Мурманской области - 67 заболевших коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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9 апреля число больных коронавирусом в Мурманской области увеличилось сразу на 23 человек и теперь составляет 67 человек. Уже шесть из их числа выписались из больницы и полностью здоровы. Но 61 человек проходят лечение, в том числе два несовершеннолетних. Кстати, число выявленных за сутки зараженных вывело Мурманскую область на 11 место по России.

Больше всего заболевших теперь не в Апатитах и Кировске, которые долгое время держали пальму первенства, а в Кольском районе - 26 (напомним, коронавирус подозревали у рабочих из Белокаменки). В Апатитах и Кировске - 21, по 6 человек - в Мурманске и ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске и 1 - в Североморске.

У 83 человек в Мурманской области - предварительно положительный диагноз, 55 - на обсервации, 40- сняты с нее.

Больше всего человек с коронавирусом (71%) - это люди в возрасте от 18 до 45 лет. 21% - от 46 до 65 лет, 5% - дети и 3% - от 55 до 80 лет.

Мурманская область оказалась в лидерах среди регионов по эффективности принимаемых мер в условиях распространения COVID-19.

Северянам, чей отпуск пришелся на вынужденный карантин,объяснили, можно ли перенести отпуск. Супруги главкома ВМФ и министра здравоохранения Мурманской области стали волонтерами. А в магазинах Мурманска появятся боксы с едой для нуждающихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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