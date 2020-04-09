Работа в Мурманске в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Когда в Мурманской области объявили всеобщий режим самоизоляции на целый месяц, многим компаниям пришлось свернуть свою деятельность, а сотрудников со вздохом уволить, ведь платить зарплату работодателям сейчас нечем.

Ждем постановление

В бочке дегтя есть ложка меда: мурманчанам, потерявшим из-за коронавируса работу, положено повышенное пособие по безработице. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на недавних переговорах с заполярными бизнесменами также заявил, что пособие - 27800 рублей - получат наравне с безработными и индивидуальные предприниматели, которые не будут работать в апреле. За ним-то и ринулись все в один миг, однако оказалось, что еще даже до конца не известно, кто именно его может получить.

- Те, кто имел 26 недель трудового стажа до увольнения, могут получить 17 тысяч рублей, а у кого такого стажа не было, получают лишь 3100 рублей. Сюда относятся и те, кто работал по договору гражданско-правового характера, и длительно не работавшие северяне. Что касается повышенного пособия в 27800 рублей, то кому конкретно оно положено, пока не ясно, так как мы ждем постановление регионального правительства, - рассказал «КП» директор центра занятости населения Мурманской области Роман Антонов.

Тем не менее каждому хочется поскорее найти работу, ведь на одном пособии долго не протянешь. Какие же профессии наиболее востребованы в Мурманске в период пандемии коронавируса?

- Прежде всего требуются врачи – медицинских работников сейчас очень не хватает по понятным причинам. Также нужны рабочие разных квалификаций: арматурщики, токари, водители автомобиля, бетонщики, слесари, плотники. Много вакансий открыто для инженеров и полицейских, - уточняет Роман Антонов.

Постановка безработных северян на учет идет в дистанционном режиме – по телефонам «горячей линии». Документы подаются через электронную почту.

Сейчас в центре занятости работает две «горячие линии»: (8152) 23-54-67 и (8152) 23-56-82. 9 апреля для удобства горожан к ним добавится третья линия, так как поток звонков идет нескончаемый.

Нужны курьеры и дезинфекторы

В сфере малого и среднего бизнеса в Мурманской области заняты 66 тысяч человек. А ведь именно эти люди от апрельского простоя пострадают больше всего: многих уже отправили в неоплачиваемые отпуска, других попросили написать заявление по собственному желанию.

Как уточнили в правительстве региона, в списке наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики - транспортный сектор, сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта, бытовых услуг и дополнительного образования.

- Но жизнь в регионе не останавливается. Летом будут продолжены работы по благоустройству городов. Подрядчики по понятным причинам не смогут привлекать рабочих из других стран, в том числе СНГ. Поэтому на эти места смогут трудоустроиться северяне. База востребованных вакансий уже сформирована: дезинфектор, курьер по доставке медицинских изделий и товаров на дом, комплектовщик заказов, оператор кол-центра, портовый работник и другие. В целях поддержания спроса на продукцию и услуги местных производителей предлагается ввести временный режим государственных и муниципальных закупок с приоритетом для заполярных предпринимателей, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

5-6 человек на одно место

На портале Центра занятости населения создана онлайн-площадка «Новый ты» (murman-zan.ru/content/новый_ты), где представлен расширенный перечень вакансий. На сайтах с вакансиями сейчас ажиотаж. Даже те, кто не поменял рабочее место, смотрят, куда смогут уйти в случае ухудшения дел.

- Активность соискателей, заинтересованных в новой работе, на фоне происходящих событий растет. В марте 2020 года в Мурманской области было открыто или обновлено на 14% резюме больше, чем в марте прошлого года.

Самый высокий прирост резюме наблюдался от представителей домашнего персонала (+171%), специалистов сферы консультирования (+86%), медицины и фармацевтики (+77%), искусства, развлечений и масс-медиа (+61%), строительства и недвижимости (+60%). Также увеличили активность на рынке труда соискатели в направлениях: страхование (+45%), спортивные клубы и салоны красоты (+39%) и бухгалтерия (+28%), - сообщили аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

На одну вакансию в среднем претендуют 5-6 человек. Самая большая конкуренция - среди госслужащих (32 резюме на 1 вакансию), соискателей из профобластей искусства, развлечений и масс-медиа (14,2), бухгалтерии (11,7), высшего менеджмента (11,3), юриспруденции (10,4), начинающих специалистов (10) и кандидатов индустрии спорта и красоты (7,5).

- За прошедший год, если сравнивать с мартом 2019-го, наибольший рост числа вакансий показали сферы строительства и недвижимости (+87%), рабочего персонала (+80%), транспорта и логистики (56%). Также увеличилось количество предложений о работе в областях: закупок (+44%), производства (+32%), автомобильного бизнеса (+32%), домашнего персонала (+24%) и медицинских работников (+22%). Наибольший спад количества вакансий произошел в профессиональных областях: госслужбы (-60% к марту 2019 года), искусства, развлечений, масс-медиа (-53%), начала карьеры (-48%), банковского сектора (-40%), науки и образования (-33%), консультирования (-33%) и управления персоналом (-30%), - отмечают аналитики.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер в марте составила 40 000 рублей.

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