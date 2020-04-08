Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 8 апреля 2020 года: 18 заболевших, 76 человек - с предварительно положительным диагнозом

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области представили последнюю информацию по коронавирусу в регионе. За сутки число заболевших, к счастью, не увеличилось и остается на уровне 18 человек. При это выздоровевших уже двое.

- Из больницы в Мурманске выписан несовершеннолетний пациент, которого вылечили от коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе.

Ребенок вместе с родителями отдыхал в ОАЭ, по возвращении семья села на карантин, но при этом пригласила домой репетитора по английскому. После у родителей и ребенка диагностировали коронавирус.

89 человек сейчас находятся на обсервации, 14 сняты с нее, а 1092 - на самоизоляции.

Количество человек с предварительно положительным диагнозом увеличилось на три - до 76.

В Мурманской области усилены полицейские патрули, которые следят за тем, как северяне соблюдают режим самоизоляции. В Апатитах оштрафуют первого нарушителя - подросток решил прогуляться на другой конец города. А мурманчане тем временам возмущены, что в городе игнорируются меры безопасности.

Даже во время режима "сидим дома" есть вещи, которые нельзя отложить. "Комсомолка" узнала, как работают сейчас стоматологии, нотариусы и ритуальные салоны.

В регионе все еще не хватает медицинских масок, и, пока мы ждем партию в 3 миллиона единиц из Китая, за их шитье взялись на подведомственном предприятии общества инвалидов. А супруга губернатора Евгения Чибис стала первой участницей акции #Волонтер_дня.

Уже сегодня, 6 апреля, в Мурманске можно будет позвонить в прокуратуру на "горячую линию", чтобы сообщить о нарушении трудовых прав во время "карантинных каникул".

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