Ветераны Великой Отечественной войны в Ненецком автономном округе получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Потихоньку к нам приближается великий День Победы, за который наша страна заплатила очень высокую цену. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей, а на тех, кто остался жив, оставила глубокую незаживающую рану. Власти стараются не забывать о героях – перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а именно в апреле, ветераны в Ненецком автономном округе получат к пенсии дополнительные единовременные выплаты.

- По решению президента России Владимира Путина в этом году ко Дню Победы по 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в том числе жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы участников, инвалидов ВОВ, военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Японией, Финляндией, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей, - сообщили в Пенсионном фонде России по Ненецкому автономного округу.

Кроме того, другие категории граждан к ежегодной региональной выплате, которая сейчас составляет 10 543 рубля, будут с этого года дополнительно получать из окружного бюджета по 75 тысяч рублей. Такую сумму начнут выплачивать труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, а также жителям Ненецкого АО, награжденным орденом или медалью СССР за самоотверженный труд в Великую Отечественную войну, и супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

Не оставили без внимания и северян, относящихся к категории «дети войны». Они получат к 75-летию Победы 5 тысяч рублей. Такая выплата будет осуществляться каждый юбилейный год.

Начиная с 2018 года участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Ненецком автономном округе, получают ежегодно из окружного бюджета по 150 тысяч рублей. К слову, специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременных выплат не надо - деньги предоставят автоматически, на основании данных, имеющихся у ПФР.