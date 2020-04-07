Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 7 апреля 2020 года: 18 заболевших, 73 человека - с предварительно положительным диагнозом

За сутки, 6 апреля, в Мурманской области, к счастью, не увеличилось число больных коронавирусом - их все также 18. 17 проходят лечение в больнице (в том числе один несовершеннолетний), один уже выписался. А вот число человек с предварительно положительным диагнозом выросло с 51 до 73 (в том числе два несовершеннолетних).

- За прошедшие сутки выявлено 22 предварительно положительных результата на коронавирус. Все они получены в ходе тотального скрининга рабочих в Белокаменке. Все люди госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии. Проводится эпидемиологическое расследование, контактные лица также проходят тестирование. Анализы всех 22 человек с подозрением на коронавирус отправлены на повторную проверку в федеральную лабораторию. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на территории Междуречья введен режим карантина. Компания "Новатэк" и подрядные организации сотрудничают с региональным оперативным штабом, четко исполняют необходимые предписания, предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить распространение инфекции, - уточнили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

На обсервации находятся 89 человек, 14 с нее сняты, 1092 северянина - на самоизоляции.

С 6 апреля введены дополнительные ограничения в Междуречье. Закрыть Белокаменку пришлось из-за того, что рабочие на стройке Центра крупнотоннажных сооружений могли заразиться коронавирусом.

Также с 6 апреля все северяне, которые во время нерабочего месяца вынуждены работать, должны иметь при себе справку. Скачать ее форму можно на нашем сайте.

Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев прокомментировал ситуацию с медработниками, которые могли заразиться COVID-19. А глава Апатитов предложил северянам сейчас авансом оплатить услуги малого и среднего бизнеса, чтобы помочь ему держаться на плаву.

В правительстве региона уточнили, кто должен обязательно проходить тест на коронавирус. А в администрации Кировска, откуда сейчас ограничен выезд, разъяснили, кто и по какой причине может покинуть город.

Зооволонтеры тоже дают свои рекомендации: как правильно выгуливать собак во время режима самоизоляции.

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