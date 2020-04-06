Роботы против коронавируса!

В Инженерном центре пожарной робототехники «ЭФЭР» широко используются двойные технологии. Пожарные роботы применяются не только в деле борьбы с огнем, но и по другим востребованным назначениям. Например, они могут принести значительную пользу в качестве инструмента для борьбы с коронавирусом нового типа, который шагает по планете и уже добрался до России.

От Чернобыля до пиратов

Как показывает практика, когда наступает беда, то люди обращаются к роботам. Именно они способны заменить человека в местах, которые опасны для жизни.

Например, так было на Чернобыльской атомной электростанции, когда пожарные роботы использовались для ликвидации последствий аварий.

Напомним, что тогда в условиях высокой радиации пожарные роботы зачистили значительную часть кровли электростанции от радиоактивных обломков взорвавшегося ядерного чрева. И именно с их помощью были спасены здоровье и жизни многих солдат химических войск и ликвидаторов.

А сравнительно недавно была актуальна тема использования пожарных роботов для борьбы с пиратами. Речь шла о применении гидромеханического воздействия струй в качестве нелетального оружия. Ведь мощная струя, как объясняли специалисты, может сбить с ног на расстоянии до сорока метров! Известна морская битва в 2012 г. с применением водяных пушек у о. Сенкаку.

Особенная актуальность

Может быть найдено применение для роботов и в наши дни, когда население планеты оказалось под ударом незримого, коварного и чрезвычайно опасного врага человечества - коронавируса. Техника может вступить в непосредственный контакт для борьбы с нависшей угрозой!

Как подчеркивают эксперты, пожарные роботы всегда начеку. Но в то же время они редко работают, используются по назначению, и слава Богу! И это их миссия на весь десятилетний срок службы.

Однако двойные технологии позволяют загрузить их и другими полезными функциями. Например, по патенту 2455042 пожарные роботы используются не только для тушения пожаров, но также и для увлажнения и очистки воздуха. Кроме того, эту технику можно применять для дезинфекции помещений, что сейчас особенно востребовано.

«Периодическая дезинфекция особенно актуальна в зараженных местах, на объектах с массовым пребыванием людей», - подчеркивают специалисты.

Наши собеседники добавляют, что наиболее эффективны для этих целей пожарные мини-роботы с использованием тонкораспыленной воды (ТРВ).

«ТРВ, благодаря мельчайшим каплям дисперсностью порядка 100 микрометров, обладает колоссальным свойством теплопоглощения при значительно меньшем количестве используемой воды, свойством всестороннего распространения, как у газа, свойством глубокого проникновения в пористые материалы,- отмечают эксперты. - Эти характеристики наделяют дезинфицирующие растворы тонкораспыленной воды высокими бактерицидными способностями».

Без мертвых зон

При этом в настоящее время уже созданы специальные составы для борьбы непосредственно с коронавирусом. Например, это так называемая «плазменная вода», разработанная в Сколково.

«Пожарные мини-роботы с использованием тонкораспыленной воды, созданные в «ЭФЭР», смогли бы экономно и с наибольшим эффектом применять этот «инновационный антисептик», хотя они могут работать со всеми известными антисептическими растворами, применяемыми сейчас при ручной обработке», - объясняет нам председатель совета директоров Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Юрий Горбань.

Как именно работают пожарные мини-роботы с использованием тонкораспыленной воды по своему второму назначению - дезинфекции мест пребывания людей? Механизм такой. В установленное время по программе они производят обработку защищаемых зон площадью до пятисот квадратных метров каждый. При этом по правилам их расстановки каждая точка защищаемой зоны находится в пределах досягаемости двух струй. Поэтому обрабатывается вся площадь - мертвых зон не остается.

Пожарные роботы предназначены для определения координат очага загорания в ИК-диапазоне. В условиях сильного задымления они способны обнаружить и биологическое тело. Для повышения точности можно ввести опцию «ястребиный глаз», повышающую чувствительность прибора. И тогда появляется еще одна функция - мониторинг коронавируса.

Специалисты резюмируют: надо обратить внимание сейчас и в будущем на возможности современной техники для защиты окружающей среды. Пожарные мини-роботы - это новые многофункциональные устройства, которые, выполняя свою базовую задачу и используя заложенные возможности, без дополнительных затрат могут решать задачи, отвечающие вызовам времени.

НА ЗАМЕТКУ

По своему прямому назначению - пожаротушению - пожарные мини-роботы с использованием тонкораспыленной воды уже прошли успешные сравнительные испытания для защиты памятников деревянного зодчества в Дании и оказались лучшими по основным показателям из всех современных систем пожаротушения. Они рекомендованы для защиты музея-заповедника «Кижи» и в настоящее время утверждены специальными техническими условиями для применения на этом объекте.